El Secretario de Seguridad visitó las dependencias de Prefectura en la costa

La autoridad ministerial recorrió las dependencias de Mar del Plata, Pinamar y Quequén, donde fue recibido por el Director de Región Sur, prefecto mayor Carlos Apablaza.

El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, visitó las dependencias de la Prefectura Naval Argentina ubicadas en Mar del Plata, Pinamar y Quequén.

Durante su recorrida, la autoridad ministerial encabezó distintas mesas de trabajo: en Quequén se reunió con el Director de Región Sur, prefecto mayor Carlos Apablaza, y el jefe local, prefecto principal Fernando Rodriguez.

En Pinamar fue recibido por el jefe de la Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor José Vigano, con quien también repasó las actividades que se realizan en el marco del Plan Verano.

Por la noche, la autoridad ministerial estuvo en Mar del Plata en donde observó el operativo que Prefectura desplegó para la seguridad del recital de «Ciro y Los Persas», que se desarrolló en la zona del puerto y que reunió a más de 6 mil personas.

