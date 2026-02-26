El Senado aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El pacto obtuvo 69 votos a favor, tres en contra, sin registrarse abstenciones

El Senado aprobó hoy el Acuerdo Provisorio de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) que venía en revisión de la Cámara de Diputados.

La iniciativa tuvo el apoyo de 69 legisladores, solo tres votos en contra: Juliana Di Tullio, Eduardo Wado de Pedro y Cándida Cristina López. No se registraron abstenciones.

Durante el debate, el senador peronista por la provincia de Chaco, Jorge Capitanich anticipó que su bloque acompañaría el tratado, aunque «con observaciones» por el impacto desigual que podría generar y señaló que el acuerdo requería de «medidas complementarias» por lo que cuestionó que el gobierno de Javier Milei no hubiera exigido cláusulas de protección similares a las negociadas por Brasil.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la aprobación y sostuvo que el acuerdo aportará “libertad” a los mercados. La senadora de La Libertad Avanza pidió que el tratado «se vote por unanimidad» y afirmó que una señal de ese tipo «fortalecería la posición del país frente a la Unión Europea».

Bullrich rechazó las críticas por un supuesto tratamiento acelerado y recordó que las negociaciones se extendieron durante 26 años, con una pausa de casi una década «en la que Argentina estuvo aliada a Venezuela, Irán o Rusia», en alusión al kirchnerismo. Afirmó que el país debe abandonar una lógica proteccionista y recuperar protagonismo en el comercio internacional «que lo llevó a ser una de las cinco naciones más importantes» a nivel mundial.

Por su parte el senador justicialista José Mayans advirtió que el acuerdo “va derecho al conflicto judicial” y cuestionó la oportunidad del debate en un contexto global cambiante. Consideró que avanzar «sin un análisis más profundo» el cual podría derivar en controversias legales.

En la misma sesión, el Senado aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. La designación reunió 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención, en medio de fuertes cuestionamientos de sectores opositores.

Tras la votación, referentes del Gobierno salieron a festejar la aprobación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante sus redes celebró la aprobación y sostuvo que la Argentina eligió integrarse al mundo. El canciller Pablo Quirno también respaldó el resultado y afirmó que el tratado «implicará mayor inversión, crecimiento y empleo para el país.»

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios