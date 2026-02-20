EL SOFÁ DE ORFEO: PENSAR EL ARTE DESDE LA PALABRA Y LA ESCUCHA

Un podcast que propone detener el tiempo para conversar sobre arte, creatividad y experiencia humana.

En un contexto dominado por la velocidad y lo inmediato, El Sofá de Orfeo se presenta como un espacio de pausa y reflexión. Un podcast de entrevistas donde el arte no es solo tema, sino territorio compartido: un lugar desde el cual pensar, sentir y dialogar.

Cada episodio convoca a referentes de distintas disciplinas para explorar cómo el arte atraviesa sus trayectorias y transforma la manera de habitar el mundo. Las conversaciones integran creatividad, pensamiento crítico y ciencia, construyendo un cruce de miradas que amplía los límites de lo artístico y lo conecta con la experiencia humana en su dimensión más profunda.

La idea, conducción y producción están a cargo del cantante, compositor, músico, docente y terapeutasonoro, Leopoldo Gaillour, quien impulsa un formato íntimo y accesible, alejado del discurso espectacular, para recuperar el valor de la conversación como acto cultural y colectivo.

Con episodios quincenales, El Sofá de Orfeo invita a escuchar sin apuro y a pensar el arte como una herramienta de transformación personal y social, capaz de generar nuevas preguntas más que respuestas cerradas.

Disponible en YouTube y Spotify

Escuchá el podcast: https://ffm.to/yoqa0dp

SOBRE LEOPOLDO GAILLOUR

Cantante, compositor, músico, docente y terapeutasonoro. Se formó en el Conservatorio Provincial Luis Gianneo en canto lírico y piano para luego perfeccionarse con diversos maestros del país y el exterior.Como cantante solista y pianista actuó junto a diversas orquestas sinfónicas y agrupaciones de cámara en destacadas salas de Argentina como Salón Dorado del Teatro Colón de Bs. As.

Intérprete de arpa celta. Compositor y autor de dos libros orientados a la metodología pianística y productor de su propio sello y material discográfico. Terapeuta sonoro e investigador de los efectos del sonido y la vibración en el cuerpo físico y cuerpos sutiles. Docente de técnica vocal consciente, repertorio y piano.–

