El sol vuelve y se queda: cómo estará el clima este viernes 16 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 24 grados.

Para el cierre de esta semana en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un viernes agradable y con la presencia del sol durante todo el día.

En la mañana se presentarán 15 grados, con cielo despejado y vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el noreste.

Por otra parte, durante la tarde, el cielo continuará soleado y la temperatura alcanzará una máxima de 24 grados. Asimismo, el viento incrementará su intensidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Finalmente, en la noche de este viernes, la temperatura marcará un descenso hasta los 20 grados.

