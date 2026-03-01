El Teatro Auditorium se consolidó como faro cultural en la temporada de verano 2026

Bajo la producción del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Artes albergó a más de 350 artistas que dieron vida a 87 espectáculos en 175 funciones en sus diferentes escenarios, sólo durante enero y febrero.

El Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium reafirmó su posicionamiento como uno de los principales polos culturales del país durante la temporada de verano 2026 en Mar del Plata. Entre enero y febrero, más de 350 artistas participaron de 87 espectáculos que subieron a escena en las distintas salas del complejo, con un total de 175 funciones.

En un contexto económico complejo y con una merma general de público en muchas salas de la ciudad, el Auditorium logró incrementar su afluencia de espectadores a partir de una programación alternativa sostenida por la calidad artística y la decisión de política cultural del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La emblemática sala Astor Piazzolla —con capacidad para mil espectadores— registró en numerosas oportunidades el cartel de localidades agotadas. Entre las propuestas más convocantes se destacaron las presentaciones de Elena Roger, París Jazz Club, Tango Furia, Felipe Pigna y Pedro Saborido.

A ellas se sumaron producciones de alto nivel artístico que distinguieron la temporada, como «Alejandra», con Martín Rechimuzzi; «La vida extraordinaria», con Lorena Vega y Valeria Lois; «Relatividad», con Luis Machín y Gabriela Toscano —quien obtuvo el Premio Estrella de Mar a Mejor Actriz de Drama—; «Prima Facie», con Julieta Zylberberg; y «Quiero decir te amo».

En la sala Payró, «El Debate», con dirección de Manuel González Gil, propuso una reflexión sobre la historia que siempre corremos el riesgo de repetir y recibió cuatro nominaciones a los Premios Estrella de Mar; además de una mención especial del Premio José María Vilches.

Uno de los grandes sucesos del verano fue «El conventillo de la Paloma», el clásico de Alberto Vacarezza recreado y actualizado a partir de una idea original del Teatro Auditorium junto a Victoria Carreras y María Carreras. La producción —que reunió en escena a decenas de artistas y músicos marplatenses— obtuvo el Premio Estrella de Mar a Mejor Dirección y Mejor Obra Marplatense. Tras el éxito local, la obra continuará su recorrido en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, los espacios de Artes Visuales contaron con diversas muestras que permanecieron toda la temporada de verano. En el foyer se pudo visitar “Filete es patrimonio: la exposición ante la censura se multiplica”. Esta exposición fue organizada por la Asociación de Fileteadores y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En el Paseo de la imagen I: «Nepal: Tierra y espíritu». Muestra fotográfica documental a cargo del artista marplatense Alejandro Vergez y en el Paseo de la Imagen II: «Naturaleza en contemplación». La artista plástica Silvana Asmussen presenta una serie de paisajes naturales realizados en óleo, donde la luz y el territorio se convierten en protagonistas.

Finalmente en el de la Foyer Sala Jorge Laureti Puerto: «Entre el vaivén y la ausencia». Una muestra de la artista Andrea Segón.

De este modo, el Teatro Auditorium volvió a ratificar su rol como espacio de referencia para la producción y circulación artística, en una temporada atravesada por el compromiso de sus trabajadores, la respuesta del público y el impulso del Instituto Cultural bonaerense.

