Emergencia salarial de los trabajadores de casino

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite por LU9 Mar del Plata de 13 a 17, Marcos Labrador, presidente de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, quien detalla un plan de lucha y medidas de fuerza gremiales frente a una situación de «emergencia salarial» que denuncian desde diciembre.

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales inició este viernes un plan de lucha con medidas de fuerza que incluye el cierre total de los casinos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el Casino Central de Mar del Plata, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo, el cobro de un adicional por nocturnidad y el pago doble de los domingos trabajados.

La primera medida se implementa desde este viernes a las 21 hasta el sábado a las 11, con cierre de salas y sin atención al público. Además, los gremios convocaron a una concentración conjunta a las 20.30 en la puerta del Casino Central, previa al desalojo del público apostador y al cierre del establecimiento.

Emergencia salarial y rechazo a la paritaria

El presidente de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, Marcos Labrador, explicó que la situación salarial «atraviesa a las dos ramas que conviven dentro del casino, tanto juegos como administración», y recordó que el gremio declaró la emergencia salarial en diciembre ante la fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Según detalló, en enero realizaron distintas acciones para visibilizar el reclamo y acudieron a la paritaria del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde la propuesta salarial fue considerada «absolutamente insuficiente» por las y los trabajadores. Tras el rechazo, aseguró que no hubo una convocatoria formal para continuar la negociación, más allá de contactos informales.

Cierres, nocturnidad y domingos

Ante la falta de avances, el sindicato resolvió avanzar con medidas de acción directa. En ese marco, uno de los principales reclamos es el cobro de un adicional por trabajo nocturno, que consideran un derecho para las y los trabajadores de casino.

Además, el domingo se realizará otro cierre total, desde las 6 hasta las 16, como parte del reclamo para que cada domingo trabajado se pague doble, al igual que ocurre con los feriados. Desde el gremio señalaron que actualmente los domingos se abonan como jornada simple y que esa discusión no encontró respuesta en la paritaria.

Movilización al Ministerio de Trabajo

En paralelo, este sábado habrá una movilización al Ministerio de Trabajo en Mar del Plata, donde se entregará un petitorio para exigir la convocatoria a una paritaria sectorial libre, que permita discutir la realidad específica de la actividad sin quedar atados a una paritaria general ya acordada por la Provincia.

La movilización partirá desde la sede sindical de 25 de Mayo, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, y avanzará por avenida Luro hasta España, donde funciona la sede del Ministerio.

Qué actividades se mantienen durante el paro

Desde la conducción sindical aclararon que las medidas de fuerza afectan exclusivamente la atención al público, la recaudación y la explotación de los juegos, mientras que las tareas de control, fiscalización y mantenimiento se realizan con normalidad, con el objetivo de garantizar la reapertura de las salas en condiciones una vez finalizado el paro.

Diálogo agotado, pero con disposición a negociar

Labrador indicó que la última comunicación con la Provincia fue negativa: les informaron que no existen recursos económicos adicionales y les reiteraron la propuesta ya rechazada. «Eso no iba a suceder», afirmó, al señalar que el diálogo se dio por agotado tras tres semanas sin avances.

No obstante, remarcó que el gremio mantiene la disposición a sentarse a negociar si son convocados nuevamente, aunque con una premisa clara: «hoy hay un problema de poder adquisitivo, es un problema económico, y el Estado de la provincia de Buenos Aires tiene que intentar resolverlo».

Fuente: LU9

