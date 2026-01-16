Emiten un alerta amarillo por tormentas fuertes para este sábado en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan intensas precipitaciones, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y posible granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado por la tarde en Mar del Plata.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua.

«Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual», informaron desde el SMN.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

No sacar la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

