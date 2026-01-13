Emiten un alerta amarillo por tormentas para este martes: hasta cuándo se extiende

Se activó el sistema de alerta temprana con un aviso de carácter amarillo que advierte por la caída de entre 30 y 60 milímetros de agua durante la mañana. Los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de carácter amarillo para advertir por la presencia de lluvias que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas durante la mañana.

Después de una jornada de lunes marcada por la temperatura más alta hasta el momento y un meteotsunami que se presentó durante la tarde y se cobró la vida de un joven en Mar Chiquita, este martes presentó temperaturas más frescas pero se activó el sistema de alertas tempranas: el aviso estará vigente, por lo menos, durante toda la mañana.

Según el SMN el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En este caso, las recomendaciones incluyen no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros previo a la tormenta, no salir en caso de ser urgente, desconectar electrodomésticos y cortar los suministros eléctricos en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser tirados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio en edificios, casas o vehículos cerrados.

El pronóstico del clima, por su parte, advierte que la probabilidad de tormentas durante la mañana se ubica entre el 40 y el 70%, con chaparrones durante la tarde. A la noche el cielo permanecerá nublado.

La temperatura prevista es de 21º C a la mañana, con 24º C de máxima a la tarde. Luego bajará a 18º C.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios