Empleados de comercio piden un 60% de aumento y vuelven a la carga con la reducción de la jornada laboral  

En los próximos días, el Sindicato de Empleados de Comercio iniciará conversaciones para discutir salarios y volverá a plantear, “aunque vaya a llevar tiempo”, la necesidad de reducir la jornada laboral de los mercantiles a 40 horas semanales “para generar, de inmediato, muchos nuevos puestos” de trabajo.

Guillermo Bianchi, secretario general del SEC, dijo que el último acuerdo “contempla la apertura de la paritaria durante enero”. “Y seguramente en unos días comenzaremos con la ronda de conversaciones, porque necesitamos recuperar el salario. Con Macri, primero, y luego con Fernández y Milei, los sueldos y el poder adquisitivo de los trabajadores se ha deteriorado mucho. Todos han conspirado contra los salarios”, aseveró el dirigente.

En este sentido, adelantó que el gremio solicitará un 60% de aumento “para compensar la fuerte caída” de los salarios en los últimos meses. “La inflación y las corridas han provocado un deterioro inmenso, que lo están pagando los trabajadores, no la casta”, dijo, y deslizó una de las primera críticas de Javier Milei. “En la Argentina sí hay plata, pero para los que concentran el mayor nivel de riqueza. Estamos ante niveles obscenos de concentración. Sobre eso hay que trabajar. Pero no, no focalizan ahí, sino que pretenden -incluso- aumentar la transferencia de los trabajadores hacia las manos concentradas de la economía: derogar lo del impuesto a las ganancias no es otra cosa que eso”, se quejó Bianchi.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas semanales por el mismo salario, el secretario general del SEC señaló: “La argentina es una de las jornadas más extensas de América Latina. La tecnología está haciendo que en menos tiempo se produzca más y con menos gente. Eso provoca menos trabajo y un proceso enorme de acumulación con altas ganancias para unos pocos. La forma de compensar esa tendencia es ir por la reducción horaria, que generaría de inmediato muchos nuevos puestos de trabajo”, aseguró Bianchi, que advirtió que el debate y su eventual aplicación “no sería en el corto plazo, pero sí tras un proceso que llevará algún tiempo”.

Por último, sobre las expectativas por la temporada, Bianchi sólo refirió que “estamos viviendo el reflejo de los que ya proyectaron y pagaron sus vacaciones, pero no conocemos el desenlace”. “Nuestro objetivo es mantener las fuentes de trabajo temporaria, con el correr del mes tendremos más certezas de cómo viene la mano”, concluyó.

Fuente. Mi8

Comentarios

comentarios