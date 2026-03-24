Empleo en Mar del Plata: “Hay profesionales que buscan un segundo trabajo porque el sueldo no alcanza”

La situación laboral en Mar del Plata no solo refleja una caída en la oferta de empleo tras la temporada, sino también nuevas dinámicas que evidencian la complejidad del escenario actual.

“Hoy hay profesionales buscando un segundo trabajo porque el sueldo no alcanza”, señalaron desde una consultora de recursos humanos local, al describir un fenómeno que se repite cada vez con más frecuencia en la ciudad.

La necesidad de sumar ingresos llevó a muchos trabajadores calificados a buscar alternativas laborales complementarias. En ese marco, creció el uso de plataformas digitales como salida laboral. “Muchos hombres que antes trabajaban como repositores ahora se volcaron a manejar en aplicaciones de transporte”, explicaron.

Incluso, en Mar del Plata comenzó a expandirse un modelo en el que empresas alquilan vehículos 0 kilómetro a personas desempleadas para que puedan trabajar en estas plataformas, una opción que gana terreno ante la falta de empleo formal.

Otro dato que preocupa es el flujo constante de personas que llegan desde otras provincias con la expectativa de encontrar trabajo. Según indicaron, arriban entre cinco y ocho familias por día a la ciudad sin vivienda ni empleo, atraídas por la idea de que Mar del Plata ofrece oportunidades laborales.

Sin embargo, desde el sector advierten que la realidad es muy distinta. “No hay trabajo suficiente, ni siquiera para los marplatenses”, remarcaron, y señalaron que muchas de estas personas terminan en situaciones de alta vulnerabilidad.

En cuanto a los perfiles más buscados, actualmente las pocas vacantes disponibles requieren experiencia comprobable en áreas específicas como administración, ventas técnicas, mantenimiento o manejo de redes sociales.

Además, destacaron que no hay un límite de edad excluyente para la contratación y que, en muchos casos, las empresas valoran la responsabilidad y experiencia de personas mayores de 40 años.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios