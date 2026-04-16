Empresas y profesionales de San Rafael y zona podrán acceder a herramientas para fortalecer su posicionamiento en el mercado digital y su ecosistema comercial

El encuentro Crecimiento Inteligente se realizará el 15 de mayo en el Centro de Convenciones de San Rafael, con la participación de los especialistas Ezequiel Alonso y Sebastián Oliveri, directores de Mercado Inteligente, consultora con más de 10 años de experiencia en estrategia comercial y ecosistema digital, partner de Mercado Libre y Tienda Nube.

La actividad es organizada por el San Rafael Bureau de Congresos y Convenciones junto con la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, y está dirigida a empresas, profesionales, emprendedores y prestadores de servicios de San Rafael y zona de influencia que buscan fortalecer su posicionamiento en el mercado actual, integrando estrategia comercial y mercado digital.

Crecimiento Inteligente propone un espacio de análisis y trabajo sobre el funcionamiento del mercado en contextos dinámicos, abordando la relación entre modelo de negocio, operación comercial y entorno digital, con una mirada práctica basada en experiencias reales.

“El enfoque no parte de la herramienta, sino del negocio. Trabajamos entendiendo cómo cada empresa vende, a quién le vende y con qué estructura, para después definir qué rol debe tener el canal digital dentro de ese ecosistema”, explican desde Mercado Inteligente.

La propuesta busca generar claridad en la toma de decisiones comerciales, considerando que la tecnología por sí sola no resuelve los desafíos de crecimiento si no está integrada a una estrategia.

“Hoy el canal digital no es un canal más, es parte del negocio. Si no está integrado, genera conflicto y pérdida de rentabilidad”, destacan.

El encuentro abordará temas vinculados a estrategia comercial, integración de canales, comportamiento del consumidor y análisis de casos reales, promoviendo un espacio de intercambio que permita comprender cómo adaptarse a un escenario en constante evolución.

La elección de San Rafael como sede responde al potencial de su entramado productivo y de servicios, con influencia en distintas localidades del sur de Mendoza, donde sectores como turismo, bodegas y vitivinicultura, gastronomía, hotelería, comercio regional y servicios especializados cuentan con un fuerte diferencial de valor y oportunidades de crecimiento cuando incorporan visión estratégica de mercado

“El ecosistema del mercado digital permite que empresas regionales amplíen su alcance y competitividad cuando logran integrar estrategia comercial, propuesta de valor y operación”, agregan.

Crecimiento Inteligente ya se desarrolló con resultados positivos en ciudades como Mar del Plata y Rosario, donde la interacción entre empresas y especialistas permitió identificar oportunidades concretas de mejora en procesos comerciales, organización de la operación y toma de decisiones orientadas al crecimiento sostenible.

El encuentro está orientado a empresas, profesionales y servicios de San Rafael y zona que buscan ordenar su estrategia comercial, comprender el funcionamiento del mercado digital y fortalecer su posicionamiento en un contexto cada vez más competitivo.

Los asistentes recibirán certificado de participación.

La participación requiere inscripción previa.

Fecha: viernes 15 de mayo de 2026

Lugar: Centro de Convenciones de San Rafael – Mendoza

Link de inscripción:

https://forms.gle/mmnJYDsSsPje7ByUA

Sobre Mercado Inteligente

Mercado Inteligente es una consultora especializada en el desarrollo y profesionalización de negocios con base de integración del ecosistema digital en LATAM.

Con una trayectoria construida junto a fabricantes, importadores, distribuidores y comercios minoristas, la firma impulsa estrategias basadas en análisis de datos, comportamiento del consumidor y optimización de la presencia en plataformas de comercio electrónico.

Su enfoque combina conocimiento profundo del rubro con herramientas de inteligencia comercial que permiten mejorar la competitividad, ampliar el alcance de ventas y fortalecer el posicionamiento de marca en entornos online cada vez más dinámicos.

Liderada por Ezequiel Alonso y Sebastián Oliveri, Mercado Inteligente acompaña a las empresas en la toma de decisiones estratégicas, aportando métricas claras, planificación y visión de mercado para sostener el crecimiento en el nuevo escenario digital.

La consultora trabaja con una premisa concreta: comprender cómo compra hoy el cliente para ayudar a vender mejor mañana.Más información:https://mercadointeligente.net/

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