En abril se registraron 14 femicidios y 16 intentos en todo el país: ¿Cómo es la situación en Mar del Plata?

Tras conocerse la noticia del femicidio ocurrido en Miramar este jueves, desde la Multisectorial de la Mujer mostraron su preocupación. Laura Hochberg dijo que “este nuevo femicidio es otro golpe durísimo” y agregó que “las cifras nos están alarmando”

“En lo que va de abril se han dados 14 femicidios y 16 intentos en todo el país. Acá hay cifras duras también, en marzo llegaron 527 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales 376 fueron de mujeres”, reconoció.

“Nosotras estamos preocupadas, y vamos a estarlo en tanto y en cuanto no haya respuestas suficientes frente a esta problemática que asusta. Por un lado, decimos que es bueno que tantas mujeres se animen a denunciar, muchas otras no lo hacen por miedo o porque están amenazadas”, agregó.

“Por otro lado, sentimos que desde la Justicia las medidas son ineficaces. Se deben modificar las leyes para que haya una reforma judicial feminista y transfeminista, que pueda dar respuesta a este alarmante problema que viven muchas mujeres”, analizó Hochberg, además.

“Están fallando las políticas públicas y el presupuesto necesario para abordarlas, sobre todo lo que hace a la prevención. Para llegar antes, y no cuando ya es tarde, hace falta más personal especializado, por ejemplo, en la Comisaría de la Mujer o en la Dirección de Políticas de Género. No puede ser que una trabajadora haga el trabajo por dos o por tres. Hacen un esfuerzo enorme, pero el gobierno debe implementar medidas para dar respuestas. Tienen que estar a la altura de esta situación de tanto peligro”, refirió.

“En muchas ocasiones se les da respuesta, en otras no, pero no puede haber una sola que no la reciba, mucho menos por trabas burocráticas o porque no están preparados en la temática. Esa víctima después de denunciar vive con pánico. Sin presupuesto no hay contención. Hay que corregir y ampliar”, cerró.

Fuente: Canal 8 Mar del Plata

