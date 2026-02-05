 En febrero sigue “Guardianes de la Bristol”, la obra de teatro sobre Mar del Plata

La obra que rinde un original homenaje a los rituales, los personajes y las costumbres marplatenses cerró enero con localidades agotadas. Este viernes 6 de febrero vuelve a presentarse a las 21 horas en el Teatro La Bancaria.

Luego de completar enero con todas sus funciones a sala llena, este viernes 6 de febrero a las 21 horas volverá a subir a escena en el Teatro La Bancaria (San Luis 2069) la obra “Guardianes de la Bristol”, la primera comedia teatral sobre Mar del Plata, su identidad y sus personajes.

En su tercera temporada, Guardianes de la Bristol propone en cada función un homenaje a la ciudad. Se trata de una experiencia teatral única, con trama, personajes, música, puesta en escena, conflictos y humor 100% marplatense, apta para todo público.

La obra, escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi, fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante por su “original homenaje a la identidad marplatense”. Se convirtió en un fenómeno cultural durante su primera temporada, con localidades agotadas en cada una de sus funciones a lo largo de 2024, y el éxito se repitió en 2025. Además, fue galardonada como Mejor Comedia en el marco de los premios “Despertar por el Arte” 2025.

Este verano, Guardianes de la Bristol forma parte de la temporada 2026 del Teatro La Bancaria. Cada función de enero se realizó con la sala colmada y en febrero el espectáculo regresa este viernes 6 a las 21 horas. La siguiente función será el viernes 20 de febrero, en el mismo horario.

La historia parte de un insólito robo ocurrido en diciembre que pone en peligro la temporada: ¿un verano sin turistas? A partir de ese disparador, Mar del Plata navega entre sus miserias, orgullos y obsesiones, mientras las tensiones hunden a sus guardianes bajo las sombras de la industria del ocio y el turismo social, con humor 100% marplatense como hilo conductor.

La playa, el puerto, los lobos marinos, la historia, sus personajes y las costumbres netamente marplatenses hacen de esta pieza una obra verdaderamente imperdible para quienes aman la ciudad.

La primera obra teatral inspirada íntegramente en Mar del Plata nació en el marco del 150° aniversario de la ciudad y, gracias al reconocimiento del público, continúa en cartel rumbo a su tercera temporada.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso, bajo la dirección de Gonzalo Gobbi. La producción cuenta con el diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, la edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off del reconocido periodista Vicente “Cholo” Ciano, que aportan un destacado valor artístico a la puesta en escena.

Las entradas, a valores accesibles y con descuento para jubilados, se reservan anticipadamente por WhatsApp al 223 537 4352 o a través de Instagram (@guardianesdelabristol), y se adquieren en la boletería del Teatro La Bancaria.

