En medio de la polémica en LLA, Javier Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos

El Presidente aterrizó en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro. Luego, partirá a Entre Ríos y se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio.

En plena campaña electoral y en medio de la polémica que involucra a José Luis Espert con el narcotráfico, el presidente Javier Milei llegó a Santa Fe para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Luego, el jefe de Estado partirá a Entre Ríos y se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio. A las 18, en Paraná habrá una convocatoria con militantes libertarios en la costanera bajo el lema “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Javier Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos (Foto: @LLibertadAvanza)

Milei estará acompañado por el candidato a diputado Andrés Laumann y el candidato a senador, Joaquín Benegas Lynch. Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado y cinco en 5 en Diputados.

Desde LLA intuyen que en las elecciones del 26 de octubre perderá en Buenos Aires, hará una decorosa elección en Córdoba y Santa Fe, y aspiran a juntar algunas victorias para descontar la diferencia con el kirchnerismo en el territorio bonaerense.

Tensión, empujones y huevazos en la previa del acto de Milei en Santa Fe

Hubo tensión y forcejeos entre los militantes de La Libertad Avanza y de otras fuerzas políticas en la peatonal San Martin de la capital santafesina. Allí, el presidente Javier Milei tiene prevista una camina de campaña.

En los videos publicados por usuarios de redes sociales, los militantes opositores llegaron con carteles que contenían la leyenda: “Milei, persona no grata”.

Tras la reunión en Olivos, Espert ratificó su candidatura en PBA

Javier Milei se reunió este viernes en la Quinta de Olivos con José Luis Espert y volvió a respaldar al diputado.

Según pudo saber TN, el Presidente y el legislador evaluaron los pasos a seguir, en medio de las repercusiones por la presunta relación del economista con Fred Machado, un empresario argentino detenido por sus vínculos con el narcotráfico.

En medio del encuentro, del que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, Espert dejó un mensaje en X: “No me bajo nada”. El propio Milei compartió el posteo en su cuenta, desmintiendo así las versiones que incluso circularon en los pasillos de la Casa Rosada.

Desde finales de septiembre, Espert quedó envuelto en una polémica grave luego de una denuncia presentada por Juan Grabois. Acusaciones por presunto financiamiento ligado al narcotráfico, vuelos compartidos con Fred Machado y cuestionamientos sobre su patrimonio pusieron bajo la lupa su figura. En solo una semana la causa escaló, sumó testimonios y desencadenó fuertes reacciones políticas.

El 29 de septiembre, Grabois presentó ante la Justicia Federal una denuncia en la que argumentó que el economista habría recibido US$ 200.000 del empresario Fred Machado —detenido en causas de narcotráfico— y que esos fondos podrían haber sido usados para la campaña electoral de 2019 o incorporados a su patrimonio personal.

