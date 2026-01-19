En pleno verano, la máxima por debajo de los 20º: cómo estará el clima este lunes 19 de enero en Mar del Plata

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estará fresco durante toda la jornada pero con el cielo bastante despejado.

Comenzó una nueva semana de esta temporada en Mar del Plata y el clima vuelve a cambiar, ya que este lunes 19 de enero estará bastante fresco en la ciudad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará algo nublado a la mañana, ligeramente nublado a la tarde y despejado a la noche. La temperatura, sorpresivamente, no superará los 20º C. A la mañana será de15º C, y a la tarde habrá una máxima de19º C. Luego bajará a 17º C.

En cuanto al viento, primero soplará desde el sudeste a 7-12 kilómetros por hora. Después virará al este a 23-31 km/h, y al anochecer volverá a la dirección noreste bajo esa misma intensidad, pero con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

