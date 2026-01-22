Encontraron un fósil de la Era del Hielo cerca de Miramar

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata, Daniel Boh, museólogo y coordinador del Museo de Ciencias Naturales de Miramar «Punta Hermengo», nos dio detalles sobre el hallazgo de un colmillo fósil de una especie de elefante prehistórico que habitó la región durante el período Cuaternario.

Un importante hallazgo paleontológico se produjo en la costa bonaerense: técnicos y voluntarios del Museo de Ciencias Naturales de Miramar recuperaron una defensa de notiomastodonte, un elefante prehistórico que vivió hace más de 100.000 años. El fósil fue localizado en Centinela del Mar, un balneario ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miramar, en una zona reconocida por su riqueza paleontológica.

Si bien suele denominarse «colmillo», los especialistas aclararon que el término correcto es defensa, y corresponde a un mastodonte sudamericano. Según explicaron desde el museo, estos animales convivieron con mamuts y elefantes antiguos durante la era del hielo y se diferenciaban principalmente por la forma de sus muelas, aunque su aspecto externo era muy similar al de los elefantes actuales.

Un hallazgo en una zona clave para la paleontología

Centinela del Mar integra una reserva natural de 23 kilómetros, que se extiende desde Mar del Sur y es considerada un sitio estratégico para la investigación científica. Allí funciona además una estación científica que sirve como base para investigadores.

El coordinador del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, Daniel Buo, explicó que el equipo estuvo integrado por técnicos en paleontología formados en Miramar y por voluntarios especializados. En ese marco, detalló que la defensa presentaba un estado de conservación delicado: «este tipo de piezas, sobre todo las relacionadas con dientes, son muy frágiles, casi como vidrio».

Por ese motivo, la extracción se realizó con técnicas específicas, utilizando una estructura de yeso y arpillera para proteger el fósil y permitir su traslado seguro al laboratorio del museo, donde comenzará un proceso lento de limpieza y preservación.

Quién dio aviso y cómo fue la extracción

El hallazgo fue realizado por Marcos Cenizo, investigador con amplia trayectoria en la zona, que anteriormente trabajó para el Museo de La Plata. No obstante, Buo destacó que muchas veces los descubrimientos surgen gracias a turistas y vecinos, especialmente niños, que observan con atención los acantilados costeros.

En ese sentido, remarcó la importancia de no extraer los fósiles sin supervisión profesional, ya que una mala manipulación puede destruir información clave: «si llega roto al museo, se pierde el contexto, el estrato donde apareció y parte de su valor científico».

Miramar, una tierra rica en fósiles prehistóricos

El coordinador del museo recordó que la región ha sido escenario de hallazgos únicos a nivel mundial, como las huellas de Smilodon (tigre dientes de sable) encontradas frente a Miramar, además de restos de perezosos gigantes y otras especies extintas.

Incluso en los últimos años, familias y niños descubrieron restos aislados de mastodontes tanto en Mar del Sur como en otros puntos de la costa, confirmando que se trata de una zona especialmente rica en fauna prehistórica.

Conservación, estudio y futura exhibición

El trabajo en laboratorio puede demandar meses, dependiendo del estado del fósil y de las prioridades del museo. En este caso, se estima que la defensa no requerirá un tiempo excesivo, ya que fue correctamente protegida durante la extracción.

Finalmente, Buo invitó a la comunidad a visitar el Museo de Ciencias Naturales de Miramar, ubicado sobre la avenida 26, abierto todos los días de 16 a 20 horas, y recordó que ante cualquier posible hallazgo lo fundamental es dar aviso a los especialistas para preservar el patrimonio científico de la región.

Fuente: LU9

