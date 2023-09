Enrique Piñeyro ofreció buscar en su avión a Emma y Maxi

Ya se ha cumplido un mes desde la desaparición de Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik en la playa de Huelin en Málaga. Algunos de sus familiares han tenido que volver a Mar del Plata, sin saber el paradero de los chicos. Francisco e Ignacio Soria, hermanos de Emma, cruzaron el mar Mediterráneo y llegaron a Marruecos, donde continúan con la búsqueda por sus propios medios.

Los hermanos Soria han recorrido la costa marroquí y pasaron por las ciudades de Nador, Melilla, Alhucemas y Tetuán. En este momento están en Ceuta, una ciudad autónoma española. En diálogo con medios de esa localidad han confirmado que el actor y piloto argentino Enrique Piñeyro se ofreció para seguir con la búsqueda de Emma y Maxi por vía aérea. Sin embargo, el gobierno español no ha habilitado este procedimiento. «Con vida o sin ella, necesitamos devolver a los chicos a su tierra», dijo Francisco a los medios españoles Ceuta TV y El Faro de Ceuta.

Es por esta razón por las que ambas familias pedían a la Subdelegación del gobierno español en Málaga un informe detallado de la búsqueda que se realizó durante gran parte de septiembre, cuya entrega se demoró 9 días. Esto demoró mucho el rastreo de los marplatenses. «Ahora no sólo que no buscan, sino que no nos dejan buscar, porque no están habilitando a Piñeyro a que pueda colaborar con nosotros. Le pedimos al gobierno español que lo autoricen a usar su avión privado. No me parece correcto lo que hacen», expresó Francisco.

Piñeyro está a cargo de Solidaire, una organización sin fines de lucro que realiza vuelos humanitarios (en el último tiempo colaboró con migrantes ucranianos por la guerra con Rusia). «Lleva cargamentos de alimento a Ucrania y vuelve con personas. Las reparte por España, Italia y otros países. Se enteró del caso y se comunicó con nosotros. Está preocupado porque quiere ayudarnos realmente», contó Francisco.

Ignacio señaló que ayudarán al cineasta argentino para «presionar» a las autoridades españolas. Respecto a la recorrida por Marruecos, manifestó que se trató de una semana «larga y estresante», pero la comunidad del país africano los ha recibido muy bien. Han ido a hospitales, estaciones de policía, consulados y puertos. «Gente vinculada a la pesca y al mar van a iniciar una difusión del caso para ayudarnos. El delegado de Ceuta nos va a llamar el lunes porque hoy no estaba, al igual que la Guardia Civil», señaló

.Los hermanos Soria volverán mañana a Málaga, donde insistirán al gobierno de España que se les permita retomar la búsqueda de Emma y Maxi con la ayuda de Piñeyro.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

