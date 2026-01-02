Entre reclamos y cierres, las Sociedades de Fomento en crisis en el partido de General Pueyrredón

Heraldo García analizó el cierre de año y pidió diálogo sostenido con el nuevo gobierno municipal.

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Radio Mar del Plata, charlamos con Heraldo García, presidente de la Asociación Vecinal de Fomento del barrio Constitución y referente del Congreso Vecinal, respecto a la situación de los barrios y el rol de las entidades fomentistas en el cierre de un año complejo.

García trazó una radiografía marcada por dificultades estructurales y expectativas moderadas ante el recambio de autoridades municipales. «El nuevo intendente expresó la voluntad de generar soluciones, pero también fue sincero al decir que no tienen medios para realizar muchas cosas», señaló, aludiendo a un reciente encuentro entre fomentistas y funcionarios.

Servicios urbanos y calidad de vida

En el caso puntual del barrio Constitución, el referente vecinal advirtió que «está bastante complicado el tema del asfalto» y remarcó problemas persistentes vinculados al mantenimiento. Mencionó demoras de la EMSUR en el corte de pasto y la limpieza de plazas, aunque aclaró que tras los reclamos «lo han hecho».

Uno de los puntos más sensibles es el estado de las veredas. «Son terribles, ha habido gente que se ha lastimado y que incluso ha hecho denuncias judiciales», afirmó. En ese marco, recordó que «la sociedad de fomento no tiene más a cargo el mantenimiento de la plaza desde hace ya más de 10 años; eso lo tiene que hacer la municipalidad».

Según García, esta situación se replica en distintos barrios de la ciudad, donde los vecinos perciben una «degradación de servicios», con impacto directo en la vida cotidiana. «Mantenimiento de calles, limpieza, basurales: cosas que hacen mucho a la calidad de vida de la gente», resumió.

El desafío de sostener las sociedades de fomento

Otro eje de la charla fue el funcionamiento interno de las entidades vecinales. García explicó que sostener una sociedad de fomento requiere tiempo, compromiso y conocimiento administrativo. «Es un trabajo ad honorem, la gente saca tiempo de su tiempo particular, y muchas veces no puede o no quiere hacerlo», reconoció.

Como ejemplo mencionó el caso de López de Gomara, donde la institución fue entregada y se evalúa conformar una comisión regularizadora. Allí también estuvo presente el intendente, quien volvió a plantear las limitaciones de recursos.

Para García, la clave está en el diálogo constante y productivo. «No una charla para hacer catarsis, porque eso tampoco tiene solución», aclaró. Y destacó el valor del conocimiento territorial: «Los fomentistas conocen el lugar desde otra perspectiva, no desde el Excel, sino desde el vecino que sufre más».

Participación y diálogo permanente

En su análisis, el dirigente vecinal sostuvo que, ante un escenario difícil, es necesario avanzar con prudencia. «Cuando la cosa está muy complicada hay que ir con pie de plomo e ir viendo cómo se puede mejorar», afirmó, aunque remarcó la expectativa de una apertura real por parte del Ejecutivo local.

Finalmente, subrayó la importancia de la participación comunitaria. «Si el reclamo lo hace la sociedad de fomento sola tiene una fuerza, y si lo hace con firmas de vecinos o una asamblea, es otra la repercusión», sostuvo. Y concluyó: «Es básica la participación para mejorar la calidad de vida de los barrios».

Una síntesis que deja en claro que, más allá de las limitaciones, el entramado vecinal sigue siendo un actor clave para visibilizar problemas y construir soluciones colectivas en Mar del Plata.

Fuente: LU9

