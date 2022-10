Escuchar audios en x2, una herramienta útil que puede generar efectos nocivos

En los últimos tiempos la velocidad se ha vuelto moneda corriente en la mayoría de las personas. El querer todo ya y rápido es algo que nos apremia y lleva a estar acelerados. Frente a esto, la tecnología aporta gran parte al aggiornarse a los tiempos nuevos en que las personas se relacionan, hablan y viven. Los mensajes de voz de WhatsApp, son un claro ejemplo de esto.

Duplicar la velocidad de reproducción de los mensajes se volvió un uso recurrente para quienes necesitan escuchar rápidamente lo que alguien tiene para decir. Si bien esta herramienta trajo características positivas en algunos contextos, también impulsa esta velocidad que puede traer consecuencias a la salud.

Portal Universidad se comunicó con Iván Roa, Médico Neurólogo, Jefe de Residentes de Neurología del Hospital Privado de la Comunidad y Docente en la Escuela Superior de Medicina, para dialogar sobre los efectos de escuchar audios a esta velocidad.

Roa hizo referencia a la situación que transitamos en la actualidad y mencionó que “vivimos en una carrera contrarreloj, que todo tiene que ser rápido. Los resultados de todo lo que hagamos, de nuestros proyectos tienen que verse en un plazo de tiempo cada vez más corto, sino pareciera que no sirve”.

“La velocidad ya llega a convertirse casi en un estilo de vida y esto lo vemos reflejado en que mucha gente ya no sabe qué hacer con su tiempo libre cuando lo tiene, le genera una sensación de malestar más que disfrutarlo”, comentó el docente.

En este marco, el médico expresó que “la tecnología viene a fomentar el estilo de vida rápido, a apoyarlo, y en este contexto surge aumentar la velocidad de los audios o de la conversación en sí”.

Frente a este aumento de velocidad en los mensajes de voz, Roa hizo hincapié en ciertas características y mencionó que “las que yo encuentro más relevantes son: que no reconocemos la voz del que nos habla, cambia sus características, no encontramos las pautas en el discurso, no podemos encontrarle el tono a quien nos habla. Nos perdemos si en algún momento se le entrecorta la voz, se pone nervioso, todos esos son detalles en la conversación que lo estamos perdiendo”. A lo que agregó que “encontramos que se empiezan a romper las características esenciales de la comunicación verbal”.

De esta forma, se ve afectada la calidad de vida de las relaciones sociales. Roa expresó que “si entendemos a la salud como define la OMS, que es el completo bienestar físico, mental y social, en última instancia lo que está afectando esta alteración es nuestra salud”.

“Fuera de este contexto, el aumentar la velocidad hace que podamos omitir parte de la información que se nos está brindando en una conversación, porque ya no somos capaces de retener el mensaje que se nos está dando debido a la velocidad”, señaló.

El docente mencionó algunas consecuencias que puede traer y planteó que “nos puede llevar a tener que volver a escucharlo. Si el sentido que tiene esta función es acelerar los tiempos, en realidad lo estamos enlenteciendo, estamos volviendo a escuchar dos veces el mismo mensaje”.

“Por otro lado, al omitir la información la otra persona, el interlocutor, puede sentir que no lo estamos escuchando, que no le damos importancia a su mensaje y esto también puede alterar la calidad social en nuestra comunicación”, afirmó Roa.

Entendiendo que los efectos pueden desarrollarse en un nivel social, el médico explicó que “puede alterar nuestra conciencia y nuestra calidad social. Viéndola desde el punto de vista orgánico, físico, no sería un gran problema aumentar la velocidad de reproducción. No se está aumentando el tono por lo que no debería dañar estructuras auditivas, entonces no debería ser un problema a largo plazo. Es dañino entendiendo la salud desde un punto de vista más amplio”.

Por último, Roa expresó que “quiero obviar que es una herramienta muy útil y que puede contribuir a cortar audios que son excesivamente largos y ahorrar tiempo en determinadas características. Pero teniendo en cuenta todas estas ventajas tampoco debemos olvidar los efectos contraproducentes que lleva y los efectos nocivos que puede generar, siempre teniendo en cuenta que es una herramienta que en determinados contextos puede ser muy útil”.

