Está vigente el alerta por lluvias y vientos: cómo sigue el clima este sábado 21 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada pasada por agua, con ráfagas de hasta 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo había anticipado y este sábado lo ratifica: el inicio del otoño está marcado por un alerta amarilla, por vientos y lluvias, que promete una jornada de tormentas de diversa intesidad.

Durante la mañana, la temperatura ascenderá a los 20 grados y el viento soplará entre los13 y 22 kilómetros por hora desde el sector norte. Las ráfagas se avecinan hasta los 50 km/h.

Por la tarde, con temperaturas muy similares a las de temprano, las lluvias seguirán presentes y los vientos soplarán un poco más fuerte:60 km/h.

Finalmente, en la noche de este sábado, según el SMN, la temperatura bajará a16 grados, conráfagas y vientos intensos.

Fuente: Mi8

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