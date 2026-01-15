Estados Unidos endurece su política migratoria y suspende visas a Brasil, Uruguay y otros 70 países

Una medida del gobierno de Donald Trump impacta sobre un listado de casi 75 países sobre los cuales limitará la gestión de visas para ingresar a los Estados Unidos.

Entre los alcanzados por esta profundización de la política migratoria norteamericana se encuentran varios estados del continente como Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay.

Acompaña otras anteriores que tienen como principal objetivo detener el ingreso de extranjeros que llegan para radicarse en territorio estadounidense. A criterio del actual gobierno, implican riesgo de convertirse en “una carga pública”.

La entrada en vigencia de este giro es inminente y sería a partir del próximo miércoles, sin límite establecido. Mientras tanto se anticipa que las autoridades evaluarán condiciones de revisión de cada caso frente a quienes soliciten ingresar a Estados Unidos.

En este sentido se remarcó desde el gobierno de Trump que no corren riesgo aquellas visas solicitadas para viajes de turismo o negocios, que son la mayoría de las que se cursan y tramitan. El intento, insisten, es detectar y detener el ingreso de aquellos que llegan con la intención de radicarse en ese territorio.

El listado de países alcanzados por esta medida suma a otros estados de América, Asia y África como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen.

Fuente: Ahora Mar del Plata

