Estalló un paquete con explosivos en la Escuela Superior de Gendarmería: cuatro heridos

Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería tuvo lugar este viernes al mediodía en el barrio de Monserrat mientras personal de la institución manipulaba un paquete que había llegado hace cuatro meses al lugar. Hay cuatro efectivos heridos.

Todo ocurrió este mediodía en el edificio donde se encuentra la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Grl Br D Manuel María Calderón en Paseo Colón al 500, cerca de la intersección con México, cuando personal de Gendarmería abrió una encomienda que recibieron hace cuatro meses y se encontraba en resguardo en el piso 11.

Junto al paquete, se encontraban otros dos que también fueron recibidos pero no se abrieron. Sin embargo, fueron analizados por la Brigada de Explosivos, que realizó una inspección preventiva en el lugar, y concluyeron que no tenían explosivos.

La manipulación causó una explosión e hirió a cuatro efectivos. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. En tanto, el tercer herido recibió control clínico y el cuarto fue asistido con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro.

A las 13.24 llamaron al Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME). Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona. En tanto, la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar. Vecinos fueron comandados a evacuar la cuadra entre México y Venezuela.

¿Qué es la Escuela de Gendarmería?

La escuela de la GNA es el lugar donde los gendarmes, que son oficiales, hacen los cursos para ascender dentro de la carrera de Gendarmería.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se acercó a las inmediaciones, donde estuvo aproximadamente 20 minutos. Luego, se retiró sin dialogar con la prensa. En tanto, importantes funcionarios -como los jefes de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, y de la PFA, Luis Alejandro Rolle- se encuentran el lugar.

Fuente: Agencia DIB.

