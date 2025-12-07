Este lunes se enciende el Árbol Navideño en Plaza San Martín

La propuesta incluye música, la presencia de Papá Noel y actividades para toda la familia. Se realizarán cortes de tránsito desde las 13 hasta las 0 del lunes en Luro y La Rioja, La Rioja y 11 de Septiembre, Hipólito Yrigoyen y San Martín, Calle Papa Francisco (ex Mitre) y San Martín, Calle Papa Francisco (ex Mitre) y Diagonal Alberdi, Diagonal Alberdi y Córdoba, y Diagonal Alberdi y San Luis. También habrá cambio de recorrido de colectivos.

El Municipio de General Pueyrredon invita a la comunidad a participar del tradicional encendido del Árbol Navideño en Plaza San Martín, este lunes 8, a partir de las 18.

Desde las 19 habrá propuestas artísticas que incluyen la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil dirigida por el Maestro Claudio Corradini, el concierto de la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata, la actuación de la Guardia del Mar y coros navideños.

El encendido del Árbol Navideño, a cargo de la Dirección General de Alumbrado Público del Emvial, está previsto para las 20.30. Además, habrá una feria con stands organizados por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, y una variada oferta gastronómica en foodtrucks.

Cambios en el tránsito

Para garantizar el desarrollo del evento, desde las 6 del lunes 8 de diciembre se llevará a cabo el despeje de Luro desde San Luis a Hipólito Yrigoyen.

Además, se realizarán cortes de tránsito desde las 13 hasta las 0 del lunes en las siguientes intersecciones:

Luro y La Rioja.

La Rioja y 11 de septiembre.

Hipólito Yrigoyen y San Martín.

Calle Papa Francisco (ex Mitre) y San Martín.

Calle Papa Francisco (ex Mitre) y Diagonal Alberdi.

Diagonal Alberdi y Córdoba.

Diagonal Alberdi y San Luis.

*Cambio de recorrido de colectivo*

En tanto, los recorridos de las líneas de transporte público líneas 511, 512, 512b, 717, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 541, 542, 543, 551, 552, 553, 562, 571, 572, 573, 581, 715 y 720, también serán modificados.

Sentido al centro: Cabecera 2 a 1- Todas las líneas de transporte público se desplazarán por la Diagonal Alberdi Norte, su continuación 25 de Mayo, sus recorridos habituales.

Sentido a la costa: Cabecera 1 a 2- Todas las líneas se desplazarán por Luro hasta La Rioja, por esta a Belgrano, a Buenos Aires, sus recorridos habituales.

Más detalles sobre cortes de tránsito pueden consultarse en www.waze.com/events/encendido-del-arbol–2025-12-08.

Actividades destacadas

La jornada comenzará con un espacio coordinado por personal de Bibliotecas, donde los niños podrán escribir sus cartas navideñas. Se solicita incluir un correo para que Papá Noel pueda responderlas.

Además, Papá Noel estará presente junto a otros personajes de Navidad para sacarse fotos y compartir un momento especial con grandes y chicos.

Se recuerda a los vecinos que hasta el 23 de diciembre, los vecinos pueden depositar sus cartas dirigidas a Papá Noel en los buzones dispuestos en Mar del Plata – ubicados en Plaza San Martín, Plaza De Los Jubilados (Ayolas y Rondeau) y Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de Las Cotorras)- , Sierra de los Padres (Plazoleta Manuel Belgrano) y Batán (Plaza Central).

