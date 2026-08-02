Se viene una semana marcada por los paros y las protestas contra el Gobierno

El lunes habrá medidas de fuerza de CTERA y ATE, que también marchará al Ministerio de Economía. La CGT, las dos CTA y la UTEP se movilizarán el jueves al Congreso y participarán de la peregrinación de San Cayetano.

El inicio de agosto estará marcado por una serie de paros y manifestaciones lideradas por sindicatos, movimientos sociales y organizaciones estudiantiles contra el gobierno de Javier Milei. La agenda de protestas promete ganar espacio en la agenda y tendrá como característica que se extenderá durante toda la semana.

El inicio de las huelgas será este lunes 3. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía. La medida de fuerza será en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra “el vaciamiento de organismos públicos y despidos en el Estado”.

Esa misma fecha habrá otra huelga de alcance nacional: la que convocaron los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). El día elegido para llevar adelante la protesta coincidirá con la vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires y la Provincia tras las vacaciones de invierno.

“La decisión responde a la permanente negativa del gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, explicaron desde el sindicato.

También aparecen los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en pie de guerra. El miércoles 5 de agosto, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, dará a conocer un plan de lucha para todo el mes. Será mediante una conferencia de prensa en la sede de la centra obrera, ubicada sobre la calle Azopardo.

De acuerdo a lo que trascendió, las acciones a encarar serán varias, como clases informativas, protestas en las calles para dar a conocer los reclamos y volanteadas. Y no se descarta una movilización al ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ante “el deterioro salarial del sector y la falta de inversión pública en el sistema educativo”.

Otra protesta a gran escala será la del jueves 6 de agosto, la jornada en que el Senado tratará la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. En las inmediaciones del Congreso, se reunirán la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para rechazar la normativa. Se espera la participación de organizaciones estudiantiles.

Y el día después, las mencionadas organizaciones se congregarán en Liniers para encarar la tradicional movilización de San Cayetano. Entre las agrupaciones sociales se ilusionan con armar la marcha “más importante de la década”, en momentos en los que la popularidad de Milei cae en los sondeos y la situación de la economía es delicada. La manifestación se llevará a cabo desde la basílica ubicada en el barrio de Liniers hasta Plaza de Mayo.

Fuente: diario popular

Comentarios

comentarios