Mar del Plata amaneció con niebla y visibilidad reducida: qué dice el pronóstico del SMN

El segundo día de agosto estará marcado por el frío, el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias durante la noche, de acuerdo con el pronóstico oficial

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una temperatura cercana a los 8°C, cielo cubierto con niebla, 100% de humedad, viento del noroeste a 8 km/h y una visibilidad reducida a apenas 600 metros, por lo que se recomienda circular con precaución.

Para la mañana, el organismo prevé un cielo mayormente nublado, con temperaturas alrededor de los 9°C, vientos del noreste entre 13 y 22 km/h y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0 y 10%.

Durante la tarde, el panorama se mantendrá nublado, con la temperatura máxima de 11°C y viento del noreste con intensidades similares. En esta franja horaria tampoco se esperan lluvias significativas.

Sin embargo, hacia la noche aumentará la inestabilidad y el SMN pronostica lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura descenderá hasta los 8°C, mientras que el viento rotará al norte y podría intensificarse, con velocidades de 23 a 31 km/h.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

El pronóstico extendido indica que las condiciones mejorarán durante el inicio de la semana. Para el lunes se espera una mínima de 6°C y una máxima de 14°C, mientras que el martes las temperaturas oscilarán entre 7°C y 14°C. Hacia el jueves, incluso, la máxima podría alcanzar los 18°C, convirtiéndose en la jornada más templada de la semana.

Fuente: ahoramardelplata

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