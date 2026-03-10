Este viernes el Punto Verde llega a Batán

Se ubicará en la Plaza Central ubicada en Colectora Ruta 88 y Ramón Carrillo (ex 33 bis). Este dispositivo itinerante busca darle una segunda vida a materiales que no se descartan en la bolsa verde y recorre plazas, parques y distintos espacios públicos del Partido de General Pueyrredon. Además, el 27 de marzo estará en la plaza Colón, en la esquina de Tucumán y Colón.

El Municipio de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR)- informa que este viernes, de 9 a 12, el dispositivo Punto Verde llegará a la Plaza Central de Batán, ubicada en Colectora Ruta 88 y Ramón Carrillo (ex 33 bis).

Allí se podrán descartar desechos electrónicos, aceite vegetal (AVU) usado en envases plásticos y pilas comunes y/o recargables con el fin de darles una segunda oportunidad en la cadena productiva. También, se recepcionarán residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón.

La jornada se desarrollará con el objetivo de brindar un nuevo destino a materiales que habitualmente no se descartan en la bolsa verde. Entre ellos se encuentran los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), como teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos, además de aceite vegetal usado en recipientes plásticos y pilas.

Asimismo, en el marco de la campaña de separación de residuos, también se podrán acercar materiales reciclables como plásticos, metales, papel, cartón y vidrio, que posteriormente serán gestionados por cooperativas de reciclaje para completar el ciclo de la economía circular.

El Punto Verde promueve la articulación de acciones para el cuidado del ambiente junto a empresas de triple impacto, en el marco de la gestión integral de residuos.

En este sentido, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) mantiene acuerdos de colaboración y fomento educativo con las firmas Desechos Tecnológicos, dedicada a la valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; AQV Ambiental, que recupera aceite vegetal usado y Transervice, empresa especializada en el tratamiento de pilas comunes y recargables.

Además, el 27 de marzo el dispositivo Punto Verde estará en la plaza Colón, en la esquina de Tucumán y Colón, de 9 a 12. Quienes deseen conocer el cronograma completo pueden ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes .

