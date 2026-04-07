Este viernes el Punto Verde llega a Félix U. Camet

El dispositivo itinerante busca darle una segunda vida a materiales que no se descartan en la bolsa verde y recorre plazas, parques y distintos espacios públicos del Partido de General Pueyrredon. En esta edición, además, el programa Adoptá un Árbol estará entregando ejemplares a quienes se hayan anotado para participar en https://bit.ly/inscripcionadoptaunarbol.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR)- informa que este viernes de 9 a 12, el dispositivo Punto Verde visitará la plaza principal del barrio Félix U. Camet ubicada en Isla Candelaria 682. Además, quienes se hayan inscripto en el Programa Adoptá un Árbol podrán retirar su ejemplar; quienes aún no se hayan anotado pueden hacerlo en https://bit.ly/inscripcionadoptaunarbol.

En el Punto Verde los vecinos podrán descartar desechos electrónicos, aceite vegetal (AVU) usado en envases plásticos y pilas comunes y/o recargables con el fin de darles una segunda oportunidad en la cadena productiva. A partir de esta edición, además, se incorpora la recolección de lentes de sol, recetados y armazones en desuso.

Por otra parte, y como ya es habitual, se recepcionarán residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón. A cambio, recibirán un plantín producido por el vivero municipal como compensación ambiental.

Cabe destacar que en esta nueva etapa, el Punto Verde no recibe: ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

La jornada se desarrollará en la plaza principal con el objetivo de brindar un nuevo destino a materiales que habitualmente no se descartan en la bolsa verde. Esto incluye: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) -como teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos-, además de aceite vegetal usado en recipientes plásticos y pilas comunes y recargables. Como novedad, se suma el acopio de lentes de sol, recetados y armazones en desuso que serán entregados a la Asociación Amigos Solidarios por la Salud, encargada de restaurarlos y ofrecerlos a quienes los necesiten.

El Punto Verde promueve la articulación de acciones para el cuidado del ambiente junto a empresas de triple impacto, en el marco de la gestión integral de residuos.

Quienes deseen conocer el cronograma completo de los Puntos Verdes pueden ingresar en:

https://www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes

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