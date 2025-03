ESTE VIERNES VUELVE EL»COVER NIGTHS» A ABBEY ROAD

Vuelve el «Cover Nights»!! en una noche de gran variedad musical en donde se podrá disfrutar este viernes 14 de marzo en el escenario de Abbey Road, clásicos del rock argentino e inglés de distintas épocas por medio de las bandas locales: Devil Inside – Irreversible y Masomé

Devil Inside comenzó a gestionarse en plena época de pandemia por parte de Marcelo Colocio, bajista de la banda.



Pero fue a finales del 2022 que pudo lograr reunir a músicos compañeros de proyectos anteriores para poder darle forma a esta nueva propuesta musical.

Así todo, luego de varios ensayos comenzaron a notar que requería de una voz femenina para ciertas canciones a las cuales ellos querían interpretar, fue así que convocaron a Brenda Fernández.



Una vez encuadrada esta formación, la banda dio su debut en el mes de julio del 2023.



Devil Inside propone en repertorio de éxitos del pop internacional , alejado de lo que sería covers, sino más bien versionando con más rock y casi se podría mencionar acariciando el metal. Para dar ejemplos podemos mencionar clásicos como: Take on me de A-Ha, Bad Romance de Lady Gagga o Listen to your heart de Roxete, entre otros.



Sus integrantes son:



Marcelo Colocio (bajo)

Alejandro Villarino (guitarra)

Gonzalo Bello (batería)

Brenda Fernández (voz)

Martin Videla (voz)











Irreversible es una banda de rock alternativo marplatense conformada en el año 2021 por Juan Celis (guitarra) y Natali Artuso (voz) . Sus inicios fueron variando con diferentes integrantes.



En el año 2024 se han sumado a este dúo Agustín Sliba (bajista) y Pablo Artuso (baterista) creando un sonido grunge, rock pop alternativo o power rock. Actualmente la banda está en composición en su próximo disco y su último sencillo fue “Caer” lanzado a todas las plataformas digitales el año pasado.











Dando sus comienzos en el 2022, Masomé es una banda de cover de rock nacional marplatense que capta la esencia de las mejores épocas del rock y blues que hubo en la Argentina. Interpretando a bandas y artistas como Pappo, Spinetta, Sumo, Los Redondos, Soda Stereo, Divididos, entre otros.



La banda rinde origen a un proyecto de jóvenes en la escuela con ganas de tocar y hacer música, cuyos jóvenes son; Tobi Marti en la voz, Mateo Morel en la batería, Lucas Paris en el bajo, Caleb Montenegro en el saxo, Leandro Bustos y Lautaro Brunato en las guitarras.



El ambicioso proyecto Masomé busca revivir los hits de los 70s, 80s, 90, y 2000, no solo limitándose a interpretar obras ajenas, sino también innovando con las propias.

ROCK DE ACÁ presenta«COVER NIGHTS»DEVIL INSIDE – IRREVERSIBLE – MASOMÉ

Abbey Road

Viernes 14 de marzo

21:00 hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

www.abbeyroadmdq.com.ar

