En medio de su conflicto con la AFA, el Pincha le igualó de manera agónica a la Academia, se mantuvo el empate en el alargue y se impuso en la tanda de penales en Santiago del Estero para sumar una nueva estrella.

¡Estudiantes es el nuevo campeón del fútbol argentino! El Pincha le empató 1 a 1 de manera agónica a La Academia en Santiago del Estero, se mantuvo la igualdad en el alargue y se impuso en la tanda de penales. En medio de su conflicto con la AFA y con Juan Sebastián Verón en la tribuna por la suspensión que le impuso la asociación, el club platense conquistó el Torneo Clausura, disputará dentro de una semana el Trofeo de Campeones y jugará la Copa Libertadores 2026.

Con más miedo de perder que hambre de ganar, Racing y Estudiantes protagonizaron una final cerrada con poquísimas ocasiones de gol porque priorizaron defender por sobre atacar. De esta manera, como en varios partidos de los playoffs, se apostó más a ganar algún duelo aéreo o aprovechar un error o desconcentración rival: hubo una distracción por lado y aprovechamiento por cada uno para igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

El equipo de Gustavo Costas estuvo lejos de su brillo de juego de posesión y de dominio absoluto del balón y los comandados por Eduardo Domínguez de su verticalidad constante. Los dos se prestaron la pelota y se replegaron para defender ordenadamente el ataque del otro ante cada perdida como si fuera una partida de ajedrez con turnos.

Ahora, los dos mostraron la siempre efectividad brutal: marcaron un gol teniendo apenas dos ocasiones. La Academia abrió el marcador a los 36 minutos del segundo tiempo con un gol de Maravilla Martínez: tras un pase largo, desviado para atrás por Leandro González Pirez, el 9 le ganó el forcejeo a Santiago Núñez, llevó de un lado a otro a Fernando Muslera y terminó picando el balón de manera exquisita con destino de red.

Con la ventaja 1 a 0 en el marcador, pasaban los minutos y parecía que la historia estaba escrita. Sin embargo, un gol agónico de Estudiantes a los tres minutos de agregado frenó de seco la fiesta de Racing: Guido Carrillo metió un cabezazo certero tras un centro cercano ejecutado por José Sosa. El delantero tuvo su revancha después de que Facundo Cambeses le atajó un misil promediando la primera etapa. Fue 1 a 1 en los 90′ y al alargue…

Con el envión anímico del empate agónico, Estudiantes salió decidido al alargue y fue muy superior en el primer tiempo del mismo, estando cerca de marcar con Lucas Alario desviando con su cuerpo un centro de Edwin Cetré. Y, en el complemento, Racing fue mejor, estando más entero físicamente y en el partido. De hecho, Román Fernández se perdió el gol del título en la última jugada del encuentro, tras un pase fantástico de Santiago Sosa. Siguió 1-1 y a los penales…

Estudiantes se impuso por 5 a 4 a Racing en la tanda de penales, donde marcaron todos salvo Edwin Cetré (atajó de manera increíble Cambeses) en el Pincha y Gastón Martirena (tapó Muslera) y Franco Pardo (al palo) en la Academia. De esta manera, el Pincha se consagró campeón del Torneo Clausura, un título inolvidable porque entró por la ventana al playoffs (como octavo de su grupo), eliminó al primero de la tabla anual Rosario Central, a Gimnasia en semifinales y en conflicto con Claudio Tapia y toda la AFA.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios