“Extremo” riesgo de incendios forestales para este jueves: las recomendaciones del Municipio

Ante las temperaturas que se registrarán este jueves, la comuna emitió una serie de sugerencias para evitar incendios en espacios comunes. Los detalles.

Desde el Municipio informaron que este jueves “el índice de riesgo de incendios forestales es extremo en General Pueyrredon”. Y en pos de evitar desenlace inconvenientes, se detallaron una serie de recomendaciones para reducir la posibilidad de incendios.

No quemar pastizales, restos de poda o residuos

No tirar colillas de cigarrillos

No arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos

Encender fogatas en áreas permitidas y nunca te olvides de apagarlas

“Extremá los cuidados”, pidió el Municipio y solicitó que ante cualquier eventualidad hay que llamar al 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil) y 911 (Policía).

