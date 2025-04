Facturas viejas con descuento: el reflejo de la crisis que golpea a las panaderías bonaerenses

Algunas panaderías de la Provincia de Buenos Aires venden facturas viejas con descuentos de hasta el 40% para sostenerse

Las panaderías de la provincia de Buenos Aires atraviesan una situación crítica, marcada por el aumento constante de los costos y la caída del consumo.

Desde la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba) advierten que la presión sobre el sector se intensificó en los últimos meses y que, pese a la estabilidad en los precios de sus productos desde noviembre, los costos continúan disparándose, obligándolos a tomar medidas inusuales para sostener el negocio.

Entre estas estrategias, resurge una práctica que había desaparecido durante años: la venta de facturas del día anterior con descuentos de entre el 30 y el 40%.

“La factura del día anterior, que antes nadie quería, hoy es una opción válida para muchas personas que buscan ahorrar sin dejar de llevar algo dulce a la mesa”, señaló Raúl Santoandré, presidente de la Fippba al diario porteño La Nación.

VENTAS POR EL PISO: SÓLO LO NECESARIO

La pérdida del poder adquisitivo de la población impacta directamente en la demanda de panificados. “Deme medio kilo de pan y una docena de facturas” es una frase que, según los panaderos, dejó de escucharse en muchos comercios. Ahora, los clientes piensan dos veces antes de darse un gusto y optan por alternativas más económicas.

Como consecuencia, la fabricación de productos de confitería como tortas, masas finas y bombones se redujo drásticamente. “Hoy son un lujo para el consumidor del barrio”, explicaron desde la federación.

El fenómeno obliga a las panaderías a diversificarse. Algunas incorporan cafetería, otras venden tartas o empanadas los fines de semana, mientras que otras ampliaron su oferta con productos salados y comidas listas.

Sin embargo, la dificultad central persiste: “Los costos suben, pero los precios se mantienen para no perder a los pocos clientes que quedan. Desde noviembre no se ha tocado el precio del pan en la mayoría de los locales”, detalló Santoandré.

Pese a esto, la inflación oficial divulgada por el gobierno sigue sosteniendo que los incrementos mensuales no superan el 2,5%. Una afirmación que contrasta con la realidad del sector, donde los aumentos en materias primas como harina, margarina, azúcar, grasa y levadura se dan de manera constante y, en muchos casos, superan ampliamente ese porcentaje.

“La bolsa de harina de 25 kilos, tuvo una suba de un 10%; se hace escalonado, pero sube. Hoy cuesta más de $12.500 más impuestos. Los huevos, en 10 días, pasaron de un cajón de $50.000 o $53.000 a $75.000 u $80.000. Todo sube por encima de la inflación, pero no lo trasladamos al mostrador”, expresó el titular de la entidad bonaerense de panaderías.

Esta contradicción entre los datos oficiales y la realidad cotidiana de los panaderos se evidencia en el hecho de que, aunque los costos no dejan de crecer, los comerciantes no pueden trasladarlos al mostrador porque los consumidores simplemente no tienen margen para pagar más.

En este contexto, hasta un medio como La Nación, habitualmente distante de este tipo de problemáticas, señala como un hecho relevante y preocupante el regreso de la venta de facturas del día anterior en el ámbito bonaerense, práctica que simboliza el deterioro del consumo en la Argentina actual.

Mientras tanto, las panaderías de la Provincia resisten como pueden, sosteniendo los precios y buscando estrategias para no desaparecer. Pero la advertencia es clara: si la tendencia inflacionaria persiste y los aumentos continúan acumulándose, inevitablemente los precios deberán ajustarse al alza, golpeando aún más a los ya castigados bolsillos de los consumidores.

