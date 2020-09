Fakes news: quiénes son los mayores difusores

La investigadora y activista Adriana Amado, autora de una docena de libros, entre ellos, “Política pop: de líderes populistas a telepresidentes”, mantuvo un diálogo con Ezequiel Martínez en Experiencia Leamos, a raíz de su nuevo ensayo “La verdad fuera de foco”, exclusivo de Leamos.com

A la proliferación de las fake news se suma ahora la infodemia. Las redes viralizan informaciones de fuentes diversas, en su mayoría dudosas o anónimas. Hay quien dice que estas burbujas de información generan cambios en la gente; otros opinan que no. ¿Será porque se buscan noticias afines a nuestras ideas, aquellas que “nos den la razón”? ¿Cómo retroalimenta el algoritmo lo que se quiere creer?

En el marco de Leamos Filosofía, uno de los ciclos programados por Experiencia Leamos para sus suscriptores y la comunidad en general, Adriana Amado conversó con el periodista Ezequiel Martínez sobre fakes news e infodemia, esta otra “epidemia” que nos arrasa como individuos y sociedad, y que difícilmente podamos ya ignorar.

Especializada en medios de comunicación, Adriana Amado es licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales en la FLACSO con una tesis dirgida por Eliseo Verón que se convirtió en libro: La prensa de la prensa: periodismo y relaciones públicas en la comunicación. Amado se ha dedicado con igual vehemencia a la investigación y a la divulgación, ejerciendo su oficio en medios gráficos, radio y televisión. Es además activista en organizaciones como Poder ciudadano y en Infociudadana y autora de una docena de libros, entre ellos, Política pop: de líderes populistas a telepresidentes, ¿Qué periodismo se hace en la Argentina? y el más reciente contenido exclusivo de Leamos.com: La verdad fuera de foco. La verdad fuera de foco, Adriana Amado

Sobre la transformación de los medios de comunicación con las nuevas tecnologías, los nuevos consumos culturales e informativos, las “burbujas” y las fakes news se conversó esta charla, que puede volver a verse completa en el sitio de Experiencia Leamos. El siguiente es un extracto de la entrevista:

—Según nuestra encuesta, uno de los medios por los que más se informa la gente es la radio: ¿te sorprende?

—Latinoamérica es un continente muy radial. Además aparecen los podcast.La radio está tomando un nuevo vigor porque somos personas más ocupadas que en el pasado. Una forma de “estirar el tiempo” es escuchar cosas mientras manejamos, corremos, haciendo cosas en casa. Es un modo de seguir un relato, escuchar a una persona. Tiene la portabilidad que no te permiten otros medios, que requieren más concentración, o fijar la vista. La radio, aunque uno tienda pensar lo contrario, es más milennial.

—¿Quién genera las noticias falsas?

—Antes de que se llamaran “fake news”, se llamaban operaciones, bulos… Lo fake no es estrictamente falso, sino más bien “trucho”. Parece una noticia, pero no lo es. Lo que ha cambiado es la facilidad con la que se crean. Estamos expuestos a una gran cantidad de información. Lo que tenemos hoy son sociedad más suspicaces, ¡al punto tal que la dificultad es que te crean algo! La fake news no es algo que te hicieron creer, sino algo que vos querías creer, y vas buscando una noticia que te de la razón. La buena noticia es que son siempre la mínima parte.

—Entonces, ¿de dónde surgen?

—Los mayores difusores de fakes news son los políticos. En muchos casos, usan a los periodistas como difusores. O sea, las fake news son más que nada producto de las luchas políticas, tirar versiones. Los grupos fanatizados, también, pero son minorías como creadores de las fakes news.

—Una pregunta del público: ¿Cuál es hoy el lugar del saber?

—Muy buena pregunta. Vivíamos en la sociedad de la información y tenemos que pasar a la sociedad del conocimiento. Tener información no significa tener conocimiento. El conocimiento significa poder validar la información que vale, de la que no.

