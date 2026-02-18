Fede Moura llega a Villa Victoria con su tributo a Virus

La presentación, que será el viernes 20 de febrero, invita a revivir las canciones emblemáticas de una de las bandas más influyentes del rock nacional de los años 80.

El viernes 20 de febrero a las 20 hs, Fede Moura – Tributo a Virus se presentará en la Villa Victoria Ocampo de Mar del Plata, con un show que invita a revivir en vivo las canciones que marcaron a toda una generación del rock nacional argentino. Una noche para cantar, bailar y reconectar con el espíritu y la estética de una de las bandas más influyentes de los años 80. Las entradas se encuentran disponibles en boletería de la Villa Victoria, puntos de venta y a través de Articket.

Fede Moura es cantante, guitarrista, compositor e intérprete. Su vínculo con la música comenzó en la adolescencia, influenciado por la carrera artística de sus tíos, integrantes de la emblemática banda Virus. Con una trayectoria sólida y diversa, ha recorrido distintos escenarios y proyectos musicales a lo largo de más de tres décadas.

Entre 2017 y 2020 fue vocalista del grupo Viralisados, proyecto que en sus inicios interpretó la música de Virus junto a Mario Serra, baterista original de la banda, experiencia que consolidó su conexión artística con ese repertorio y su legitimidad dentro del universo Virus.

En 2019 editó su primer álbum solista, Piel, integrado por ocho canciones, siete de ellas de su autoría. El disco fue nominado a Mejor Álbum Grupo Pop en los Premios Carlos Gardel 2020, compartiendo terna con artistas como Miranda! y MYA.

Actualmente, Fede Moura desarrolla su carrera solista acompañado por su banda y presenta su espectáculo “Fede Moura – Tributo a Virus”, una propuesta que combina respeto, identidad y una fuerte conexión con el público, celebrando canciones que siguen vigentes y atravesando generaciones.

FEDE MOURA – TRIBUTO A VIRUS

Viernes 20 de febrero | 20 hs | Villa Victoria Ocampo (Matheu 1851)

Entradas anticipadas: https://articket.com.ar/ | Puntos de venta (La Casa de las Guitarras y FAVA)

Boletería de la Villa Victoria Ocampo

