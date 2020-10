FederalA CÍRCULO PONE PRIMERA EL LUNES CON LOS TESTEOS

Paso a paso. Círculo Deportivo primero analizó y confirmó su participación en el Reducido del Torneo Federal A. Después llegó a un acuerdo y anunció a Facundo Oreja como nuevo director técnico. Y ahora llega la hora de trabajar, de cara a un certamen que no tiene formato definido pero tiene fecha de arranque el 21 de noviembre. Por tal motivo, sin perder tiempo, el lunes será el encuentro del cuerpo técnico con los jugadores, se harán los tests correspondientes, pesaje, se les entregará la indumentaria de entrenamiento y se explicará detalladamente el protocolo que se llevará a cabo durante todo el periodo. El martes, por la tarde, comenzarán oficialmente las prácticas.

Nos encontramos en un contexto muy particular y la pandemia del Coronavirus obliga a tomar muchos recaudos. En primera instancia, está prohibido el uso de vestuarios y utilería, por lo que cada integrante del plantel llegará para entrenar y cuando se finaliza, se suben a los autos y se retiran. Dentro de las medidas pautadas, se trabajará con distanciamiento social, se utilizará barbijo todo el tiempo salvo en el momento del entrenamiento propiamente dicho y no se compartirá ningún objeto. Al arribar se tomará la temperatura de cada uno, y habrá rociador y alcohol en gel tanto para las personas como para los elementos que se usen. También es importante destacar que, debido a los protocolos establecios por la Asociación del Fútbol Argentino NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE NADIE AJENO AL PLANTEL. No podrá asistir la prensa ni hinchas.

En este periodo, las prácticas serán en horario vespertino y, cuando lo determine el cuerpo técnico, habrá otro turno por la mañana. Serán cinco semanas de trabajo previo al comienzo de la competencia oficial y la idea de Facundo Oreja es trabajar con un plantel no mayor a 28 jugadores. Durante la primera semana, se observará a chicos de las categorías juveniles y de la Primera Local, para que después pueda decidir si se incorporarán al plantel definitivo.

El director técnico principal será Facundo Oreja, el marplatense de 38 años que tiene su primera experiencia como DT, y que ya repasamos su intachable carrera como futbolista cuando lo anunciamos. Junto a él estará como asistente Fernando Ramos, también de 38 años, que es director técnico y profesor de educación física. Como jugador, hizo inferiores y llegó a Primera División en 2002 en Independiente de Avellaneda y después pasó por varios clubes de categorías del ascenso argentino. En el banco de suplentes, cumplió todas esas funciones y ahora compartirá el equipo de trabajo con Oreja, a quién conoció y compartieron las categorías formativas del «Rojo».

La puesta a punto desde lo físico estará en manos de Manuel Miloc, platense de 35 años, hermano de Dardo, ex jugador de Aldosivi y actualmente en Patronato de Paraná. Recibido en la UNLP, deja su lugar en el fútbol infantil de Estudiantes de La Plata y se sube al proyecto de Oreja y Círculo Deportivo.

El resto de los integrantes del cuerpo técnico son conocidos. El preparador físico alterno será Nicolás Giraudo, profe de inferiores, de la Primera Local y que estuvo en el proceso anterior del Federal. El entrenador de arqueros va a ser Fernando Martín, quien trabaja con las predécimas «Paperas» y es preparador físico de las categorías 2006 y 2007. Acompañó a Marcos Buenaventura en la primera parte del año y ya cumplió esta función en Alvarado. El analista de videos seguirá siendo Ariel Montenegro, que se sumó tras el ascenso a la categoría y como médico continuará otro hombre de la casa, el Dr. Damián Torres.

La coordinación general está a cargo de Lucas Baldino, que es indispensable para el armado de la estructura, el nexo entre las diferentes partes del club y que trabaja de manera mancomunada con la Subcomisión de Fútbol, el cuerpo técnico y los jugadores. Durante la pandemia, estuvo al frente de los entrenamientos virtuales junto al profe Giraudo.

Comienza una nueva ilusión.

