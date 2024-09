FEMEBA decidió cortar la cobertura de IOMA durante dos días

La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) resolvió por unanimidad un cese de servicios a los afiliados del IOMA por 48 horas que comprenderá los días jueves 5 y viernes 6 de septiembre en toda la provincia de Buenos Aires.

La medida, toma en la sesión de su Consejo Directivo de este marte, se tomó en solidaridad con las entidades primarias compuestas por más de mil médicos y en defensa de los más de 80 mil afiliados al IOMA de los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado, «los que han sido dados de baja indirectamente por una resolución unilateral del Directorio de IOMA», indicaron

En ese marco, FEMEBA instó a las autoridades del IOMA «a retomar el diálogo que permita resolver esta difícil situación».

La organización emitió en la última semana un durísimo comunicado en respuesta a una serie de declaraciones radiales del presidente del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), Homero Giles, y amenaza con dejar de atender a los pacientes de esta obra social.

«El presidente de IOMA continúa mintiendo y contratando intermediarios con fines de lucro, abandonando a los beneficiarios del Instituto a su suerte y negándole cualquier posibilidad de atención médica de calidad», acusaron.

Las autoridades de FEMEBA sostuvieron que aunque Giles asegura tener un diálogo fluido con ellos y hasta llegó a hablar de la realización de reuniones semanales, remarcaron que «la realidad es que la última vez que habló, no ya con su presidente, sino con algún miembro de la Mesa Ejecutiva de la Federación Médica, fue el 2 de abril de 2022, hace ya casi 2 años y medio». En esa línea apuntaron que otras entidades de prestadores atraviesan situaciones similares.

«En otra parte de su alocución, miente nuevamente al afirmar que existen decenas de entidades que pueden asumir el papel de FEMEBA en su ámbito geográfico, cuando la realidad es que no existe absolutamente ninguna entidad, que no sea la Federación Médica y sus Entidades Primarias, que pueda ofrecer los servicios médicos que brinda FEMEBA», añadieron los representantes de la Federación y acusaron: «Es probable que esta omisión sea voluntaria para evitar confesar que no se refiere a entidades de prestadores, sino a sociedades comerciales con fines de lucro, que embolsan para sí enormes sumas de dinero y habitualmente -como sucede con los policonsultorios- explotan a profesionales, que muchas veces no cuentan con la certificación de calidad necesaria. Realmente resulta llamativo tanto interés en traspasar fondos a sociedades comerciales sin ninguna trayectoria y casi con nula experiencia en el tema».

El duro comunicado, publicado con fecha del miércoles 28 de agosto, continúa criticando otras palabras de Giles e indica que «cuando el presidente del Instituto expresa que muchas obras sociales, entre las que menciona a OSDE, PAMI y OSECAC no tienen contrato con FEMEBA, omite decir intencionalmente, que estas obras sociales en la gran mayoría de los casos tienen convenio con las Entidades Primarias que conforman la Federación Médica, que son las únicas representantes genuinas de los médicos, junto con FEMEBA, a los efectos de convenir prestaciones con las distintas obras sociales y prepagos».

«Respecto a los valores abonados por FEMEBA a sus médicos por la atención de los afiliados de IOMA, los mismos -como muy bien dice el presidente del Instituto – son diferentes a los establecidos por IOMA, pues si no fuera por los fondos que nuestra entidad aporta para mejorar los mismos, prácticamente no habría profesionales dispuestos a asistir a los vapuleados beneficiarios que observan atónitos como los intereses personales e ideológicos van destruyendo esta Obra Social que alguna vez fue ejemplo de buena cobertura y eficiencia», continuaron en la Federación.

«En lo que se refiere al cumplimiento de los plazos de pago en tiempo y forma por parte del Instituto, es donde el presidente de IOMA exhibe su mayor cinismo», apuntaron además y agregaron: «El IOMA le adeuda a FEMEBA facturas por un valor de 7.000 millones de pesos, algunas de las cuales datan de hace más de 2 años, y lisa y llanamente se niega a responder los requerimientos jurídicos para la cancelación de esta inmensa deuda. FEMEBA, en cambio abona aranceles superiores a las 48hs de recibido el pago de IOMA, y en más de una oportunidad ha adelantado el dinero a los prestadores, para evitar que los afiliados se queden sin servicios».

«Nos preguntamos cómo puede imaginarse el IOMA, que los médicos van a inscribirse en forma masiva para prestar directamente en una obra social, que con esta gestión se convirtió en deudora crónica. El desprecio de Giles por los médicos y el ejercicio de la profesión médica ha sido manifestado por él en más de una oportunidad, al igual que el desinterés por la calidad de atención médica, tal vez porque por su formación, no se encuentra en condiciones de aplicarla», dispararon.

«Lo que sí es cierto de todo lo que manifiesta la máxima autoridad de IOMA, es que en los 5 años que lleva esta gestión, nunca hemos logrado tener un diálogo honesto y transparente como ocurrió con cualquiera de las conducciones anteriores. Esta es una gestión donde los afiliados, los prestadores y la misma obra social están desconformes, y donde todas las partes se ven afectadas por este nivel de incompetencia. Porque no nos confundamos, más allá de la disconformidad manifiesta de médicos y beneficiarios, es la obra social quien sufre el inmenso daño que esta gestión le produce a su prestigio, su trayectoria y su credibilidad», manifestaron además.

Y por último, cerraron: «Queremos manifestar que si IOMA realmente opina que cualquier improvisado de los que contrata pagando sobreprecios, está en condiciones de brindar mejor atención que FEMEBA, tanto cuantitativa como cualitativamente, estamos dispuestos a dejarle la puerta abierta, y para ello dejaremos de asistir a sus pacientes en todo el territorio de la provincia, lamentando la situación de los beneficiarios abandonados a su suerte. Estamos cansados de las constantes violaciones de convenio por parte del IOMA, de la enorme deuda que debemos soportar, del desprecio de sus dirigentes por nuestra profesión, del desamparo en que dejan a sus beneficiarios, y fundamentalmente de las mentiras con que intentan salvar una gestión deplorable, con un relato que ya nadie se cree».

Fuente: 0221

