Femicidio en Batán: encuentran el cuerpo de una mujer en el pozo séptico de su casa

Alrededor de las 23.30 horas del viernes, un hombre de 53 años acompañado por la pareja de su hija, Cechetto Leandro Sebastián, de 46 años, denunció en Comisaría 8va. que la joven, Valeria Luján González, de 28 años, no había concurrido al cumpleaños de su madre y no le respondía el teléfono, lo que le llamaba la atención teniendo en cuenta que de acuerdo a su yerno, ella habría salido de la casa que compartían alrededor de las 8.30 de la mañana y no había vuelto a comunicarse.

Minutos después de estar en la dependencia policial, los hermanos de la causante se cruzaron con Cechetto en un boliche bailable, donde se produjo una confrontación y este se retiró del lugar en su camioneta Volkswagen Amarok azul.

En paralelo, el padre de la joven desaparecida ingresó a la casa que su hija compartía con Cechetto en calle 122 y 133, de Batán para revisar el lugar. Allí encontró el cadáver de la mujer tras levantar la tapa de una cámara séptica interna.

Posteriormente y de los testimonios surgidos, se confirmó que la víctima, a partir del inicio de la relación con Cechetto, con quien tenía un hijo de un año de edad, se mantenía prácticamente aislada de su familia y amigos, más allá de no existir antecedentes de denuncias de violencia de género.

Finalmente, durante la mañana del sábado, la camioneta de Cechetto fue divisada dentro del mar por personal del Comando de Patrullas de Miramar. El vehículo fue hallado a la altura del Vía Crucis del Vivero Florentino Ameghino sin ocupantes.

En el lugar se evidenció la huella de recorrida del vehículo sobre el terraplén hacia una caída de diez metros de altura sobre la bajada de la playa.

Se instruyen actuaciones por Femicidio, con intervención de la UFI N°6 en turno, a cargo de la Dra. Díaz. Policía Científica trabaja en el lugar de hallazgo del vehículo en estos momentos. Se dispuso operación de autopsia de la víctima para esta tarde.

