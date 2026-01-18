Fenómeno Fragata: miles de turistas y marplatenses visitan el imponente buque en la Base Naval

En las redes sociales de la Armada Argentina se sorprendieron por la convocatoria a pesar de las malas condiciones climáticas

“Ni la lluvia ni el viento impidieron que los visitantes se acercaran ayer a la Base Naval” expresó con sorpresa la Armada Argentina en sus redes sociales. Más allá de las malas condiciones climáticas de la jornada del sábado, miles de turistas y marplatenses se acercaron a conocer el imponente buque.

Con abrigo y en familia, locales y visitantes aprovecharon que el día de playa se cortó abruptamente para cambiar el plan. La Fragata Libertad, que arribó a Mar del Plata el viernes, es una de las atracciones del verano en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas que se desarrollan en el Puesto N° 7, ubicado Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, en la zona del INIDEP.

Las visitas pueden realizarse con entrada libre y gratuita hasta el día jueves 29 de enero entre las 17 y las 21 horas. Además de la Fragata ARA Libertad, se puede conocer y recorrer el patrullero oceánico ARA Bouchard, participar en la muestra del Comando de la Fuerza de Submarinos y Buzos Tácticos y visitar el stand de la Escuela Naval Militar y la Escuela de Suboficiales de la Armada.

Procedente de Buenos Aires, la imponente embarcación tuvo un viaje de casi 48 horas hasta llegar al apostadero en Mar del Plata el viernes, y así sumarse a la celebración del centenario que este año cumple la Base Naval local.

ESte viaje se realizó con nuevo comandante: al frente de la dotación está en capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, que a poco de tocar puerto destacó el orgullo que representa iniciar esta campaña que en pocos meses lo tendrá por el mundo en viaje de instrucción de futuros oficiales. “Es una enorme responsabilidad y un sueño cumplido poder disfrutar de esta experiencia”, explicó.

Lo acompañó aquí el flamante jefe de la Base Naval Mar del Plata, Comodoro de Marina Fernando Pérez Kühn, que planteó no solo la importancia que tiene la Fragata Libertad para la Armada Argentina y el país en general, sino que la destacó como una visitante frecuente y parte casi del espíritu de esta unidad de la Armada Argentina. “Aquí está casi todos los años y es la oportunidad de que la gente, los argentinos de cada punto del territorio, la visiten y la disfruten”, destacó.

