Feriados puente 2025: cuál es el cambio clave que impulsó el gobierno y podría perjudicar a Mar del Plata

Mientras un amplio sector del empresariado marplatense reclama más fines de semana largo para potenciar el turismo en la ciudad, el gobierno nacional anunció este jueves los feriados puente para el 2025. Sin embargo, el texto que salió en el Boletín Oficial tiene un cambio clave que podría perjudicar a Mar del Plata.

Según el decreto firmado hoy por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, los feriados con fines turísticos ya no serán equiparables a un feriado nacional como era hasta ahora. Serán considerados días no laborables. ¿Qué implica eso? Los empleadores tienen la potestad de definir si se trabaja o no y en caso de que decidan trabajar no tienen la obligación de pagar el doble a los trabajadores, como sí ocurre en los feriados.

El anuncio del gobierno estableció que los días para los días no laborales con fines turísticos serán los siguientes días:

2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre

El artículo 1° del decreto dice textualmente: “Establécense como días no laborables con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, las siguientes fechas: AÑO 2025: 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre”.

El cambio con respecto a textos de años anteriores es que los decretos hablaban de «feriados no laborables con fines turísticos». Esa definición establecía que los feriados con fines turísticos fueran iguales a un día festivo nacional.

En líneas generales, cuando los días son no laborables los organismos públicos deciden darle descanso a sus trabajadores, igual que aquellos trabajos ligados al funcionamiento de organismos públicos (estudios de abogados, escribanías, etc). Sin embargo, en el sector privado los empleadores suelen tomar la decisión de trabajar como un día normal.

Esta medida puede provocar un impacto negativo en ciudades como Mar del Plata que se nutre de la importante cantidad de turistas que se movilizan en los fines de semana extralargos.

