“Festín”, una propuesta gastronómica para disfrutar este fin de semana en Villa Mitre

El Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, conocido como Villa Mitre, un espacio dependiente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y ubicado en Lamadrid 3870, ofrece una variada agenda de actividades para este fin de semana.

Entre las propuestas que presenta este espacio cultural se destaca la realización del festival gastronómico “Festín”, mercado de platitos, este sábado y domingo de 12 a 22. La entrada es libre y gratuita. Es una oportunidad ideal para que vecinos y turistas puedan disfrutar de distintas y variadas ofertas gastronómicas.

Muestras temporarias y permanentes

Dentro de las exhibiciones, se destaca la muestra permanente «Mar del Plata en fotos y postales» (1914-1932), que propone un recorrido por el crecimiento urbano, la arquitectura y los usos y costumbres de la villa balnearia. Asimismo, se encuentran disponibles las muestras temporarias «Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950» y «A 47 años de la primera estrella», una exposición sobre Mar del Plata como subsede del Mundial ‘78 que incluye material de la fototeca y objetos de coleccionistas.

Durante los sábados y domingos el horario de apertura de Villa Mitre es de 14 a 18. La entrada general tiene un valor de $3.900, mientras que para estudiantes y jubilados el costo es de $2.900.

