Fiesta de los Pescadores: se realizarán los festejos a San Salvador con la tradicional y emotiva procesión náutica

La Sociedad de Patrones Pescadores invita a la comunidad a participar de los 98º Festejos a San Salvador, patrono de los pescadores que se llevarán a cabo el próximo domingo 25 de enero en el marco de la 44° Fiesta Nacional de los Pescadores.

Como es tradición en el Puerto de la ciudad, tendrá lugar la procesión náutica que reúne a las lanchitas amarillas, y a diversas embarcaciones náuticas, deportivas y de las fuerzas vivas de la ciudad para acompañar al santo y surcar las aguas del puerto.

El comienzo del triduo de preparación será este jueves 22 y se extenderá hasta el 24 de enero, a las 18.30 en la Parroquia Sagrada Familia, con el rezo del Santo Rosario y posterior misa.

Los festejos a San Salvador son organizados en conjunto con la Comisión de Festejos San Salvador. El cura párroco de la iglesia Sagrada Familia y San Luis Orione, Miguel Caciutto, invita a las familias de pescadores y feligresía a participar de la Solemne Misa Cantada que tendrá lugar el día domingo 25 de enero a las 11 horas en la Parroquia (Rondeau 551) y contará con participación de la Schola Cantorum a cargo de la profesora Ana María Carbone.



A las 16 horas dará comienzo la Procesión a pie, con diferentes paradas, hacia la Banquina de Pescadores, con la imagen de San Salvador. Será presidida por nuestro Obispo Diocesano, S.E.R. Mons. Ernesto Giobando.

Se llegará hasta la sede de la Prefectura Naval Argentina donde se impartirá una bendición y saludará a sus autoridades. En el monumento al Pescador se depositará una ofrenda floral a los pies del mismo.

Desde el monumento se hará ingreso a la Banquina para embarcar en las lanchas y realizar la procesión náutica. En el mar se realizará un homenaje a los fallecidos en el agua y al ARA San Juan, ingresando a la Base Naval.

Al regreso, se bendecirá los frutos de mar y artes de pesca y el Obispo dará un mensaje a toda la comunidad.

Al culminar, se retoma la procesión hacia la parroquia, donde tendrá lugar la Bendición final con el Santísimo Sacramento, a cargo del cura párroco Miguel Caciutto.

Comentarios

comentarios