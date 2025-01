Fin de semana a pleno en Mar del Plata: balnearios llegaron al 100% de ocupación y hoteles superaron el 85%

El último fin de semana de enero fue ideal y el mejor en lo que va de la temporada para Mar del Plata, ya que el buen clima alentó a marplatenses y turistas a pasar unos días en las distintos balnearios de la ciudad, que registraron entre un 80 y 90% de ocupación, mientras que algunos llegaron a tener todas las carpas reservadas. Por su parte, las reservas hoteleras rondaron el 85%.

Desde la Cámara de Balnearios de Mar del Plata afirmaron que se trató del mejor fin de semana en materia turística para la ciudad, como lo fue históricamente el último fin de semana de enero. En esta ocasión estuvo presente el factor de que los primeros días del mes tuvieron un clima poco veraniego y en estos últimos días se recompuso. Lo climático fue clave para el aumento de la ocupación de las carpas, con temperaturas máximas que rondan los 28º C.

«El pico de la temporada es este fin de semana. Con este buen clima que nos está acompañando en enero se está viendo un nivel de alquiler que es muy aceptable. Obviamente que las perspectivas a futuro también son buenas», afirmó a Mi8 uno de los integrantes de la Cámara, Pablo Philapsidis.

En este fin de semana, el porcentaje de ocupación de los balnearios de Mar del Plata estuvo entre el 80 y el 90%, con algunos que alcanzaron el 100% de su capacidad en La Perla, Punta Mogotes y el sur.

Además, en pocos días ya comienza febrero, el mes en el que los balnearios bajan un poco sus precios. Philapsidis aseguró que se nota el incremento de las consultas y reservas para esa época. «La base que tenemos en la mayoría de los balnearios es del 60 o 70%, eso es lo ya alquilado por temporada. De ahí en adelante es bastante difícil de predecir por una cuestión de clima. Nosotros con buen clima trabajamos muy bien y llegamos a tener una ocupación como el de este fin de semana, plena», explicó.

Mientras tanto, el complejo de Punta Mogotes estuvo abarrotado de gente y sus balnearios llegaron al 100% de capacidad. Elegido por marplatenses y turistas por ofrecer precios más económicos que en otros sectores de la ciudad, Mogotes también vivió su mejor fin de semana en lo que va del verano.

Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12, dio el mismo porcentaje que manejan desde el Consorcio de Concesionarios de Punta Mogotes: pasó un fin de semana con el 100% de ocupación en carpas.

«No solo fue el mejor fin de semana para Mogotes, sino para la ciudad, con los recitales de Emilia Mernes, Don Osvaldo, los boliches, los restaurantes. Históricamente este fue el ‘finde’ de más ‘power’ y lo sigue siendo. Está el turista y está el local. Desde ayer a la tarde que no teníamos más carpas disponibles en nuestro balneario», dijo.

«Siempre fue este el mejor fin de semana porque estaba el Superclásico, se jugaba el Torneo de Verano y había recitales por todos lados. A diferencia de otros rubros, dependemos del clima, pero estaba muy demandado de antemano», agregó.

Con perspectivas para la última semana de enero y el mes de febrero, Digiovanni opinó que este nivel de movimiento se va a mantener en Punta Mogotes y en Mar del Plata, principalmente por dos razones: «Una es que todavía no terminó enero, y la segunda es el factor climático. Si los que lo miran auguran este buen clima, que continúa esta ola de calor por la costa, y sobre todo porque esto mismo, en las ciudades, hace que la gente tome la decisión del éxodo, de irse. Bienvenidos sean los calores en todos los lugares para que la gente venga a la costa».

El emresario aseguró que febrero va a estar «bárbaro» para los balnearios de Mogotes, ya que se mantendrán los servicios y los precios. «La gente sabe que cuenta con lo mismo, de hecho va a tener más oferta seguramente y va a encontrar más promoción. Pero luchamos con el tema de las clases también, el inicio de clases tan temprano es algo que nos juega muy en contra. Enterarnos de esto a mitad de enero no está bueno. No es fácil laburar así, no podés proyectar qué ingresos vas a tener y acordar las inversiones que hiciste», explicó.

Fuente. MI8

