MUSEO MAR: RESIDENCIA EN DANZA CONTEMPORANEA 

El Instituto Cultural de la Pcia de Buenos Aires anunció que se encuentra abierta la inscripción para la residencia dirigida a intérpretes de danza contemporánea a cargo del coreógrafo marplatense Eneas Vaca Bualo que regresa al país con su compañía Ensemble /K/inêtikos.

La actividad se desarrollará en instalaciones del Museo MAR del 19 al 22 de mayo y cerrará con la presentación del espectáculo Resipeocals y una muestra del trabajo realizado durante la residencia el sábado 23 de mayo a las 18hs. Vaca Bualo impulsa un proyecto coreográfico centrado en la investigación del lenguaje de la danza contemporánea, el trabajo colaborativo y el cruce entre territorios culturales.

Su trayectoria internacional articula creación, formación y circulación de su obra. Léa Bridarolli es co-directora de Kinêtikos junto a Reïne99 con su música en vivo. El encuentro propone un espacio de intercambio y formación destinado a bailarines y bailarinas de danza contemporánea, promoviendo el diálogo entre prácticas locales y experiencias desarrolladas en el exterior. Será con inscripción previa en el siguiente link y está destinada a mayores de 16 años siendo de carácter gratuita.

El coreógrafo argentino Eneas Vaca Bualo está radicado en Francia desde hace más de ocho años y regresa a la Argentina para desarrollar primero una residencia artística y presentar su obra Reciprocals: con la co-dirección de Léa Bridarolli, música original en vivo a cargo de Reine99 y el artista plástico Bernard Bousquet como colaborador sobre el concepto y concepción de dicha obra.

Las residencias y presentación del espectáculo forman parte de la agenda del Programa Danza Escénica Bonaerense en articulación con el Museo MAR. Para más información los interesados pueden comunicarse a danzaseb.pba@gmail.com

Comentarios

comentarios