FIN DE SEMANA DE ENDURO DEL VERANO EN VILLA GESEL

Ya se vive una nueva edición del Enduro del Verano en Villa Gesell. La municipalidad desplegó un amplio operativo de seguridad para garantizar que la competencia se desarrolle de manera ordenada y segura, a través de un protocolo que incluye diversas postas de control tanto en distintos sectores urbanos como en la zona del predio.

En esta nueva jornada, a las 14:50 horas, se llevará a cabo uno de los grandes atractivos del evento: la carrera de ATV limitada 250 cc.

❇️En la misma se realiza la competencia de cuatriciclos. La apertura del predio será a las 9:00 horas y, posteriormente, se desarrollarán los entrenamientos de EDV Motos y EDV ATV. Alrededor de las 14:50 horas comenzará la carrera principal y, luego, continuarán distintas propuestas a lo largo de la tarde, como las demostraciones libres de Monster Energy, entre otras actividades programadas hasta las 19:40 horas, momento en que se cerrará el predio.

✔️Por otra parte, se recuerda y enfatiza la importancia de una circulación responsable dentro y fuera del predio. Se está ejecutando un intenso operativo de control en arterias de Barrio Norte, en Alameda 219, único ingreso dentro de la ciudad hacia el predio, en la zona de ruta y en otros puntos estratégicos. Asimismo, residentes permanentes y trabajadores de Barrio Norte que hayan retirado los stickers identificatorios, podrán ingresar y egresar por Alameda 208, Alameda 209 y Boulevard Norte. Este último, junto con Alameda 205, funcionará también como vía de circulación para vehículos en general, con los correspondientes controles de tránsito y seguridad.

🚫Por último, se recuerda el alcance del artículo 193 bis del Código Penal, que establece penas para quienes participen en pruebas de velocidad o destreza con vehículos automotores sin la debida autorización, como picadas o carreras ilegales. La normativa prevé sanciones que pueden incluir prisión e inhabilitación para conducir, especialmente cuando estas conductas ponen en riesgo la seguridad pública.

🤝Sigamos viviendo la competencia con respeto y responsabilidad.

Comentarios

comentarios