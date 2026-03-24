Fin de semana largo en Mar del Plata: hubo un 38,6% más de turistas que el año pasado

Según datos del Emturyc, la ocupación hotelera superó el 44% y unas 120.000 personas visitaron la ciudad. Alta demanda en los hoteles de mayor categoría

A través de la medición del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), la Municipalidad de General Pueyrredon confirmó que Mar del Plata tuvo este fin de semana largo un 38,6% de visitantes más que el año pasado, con una ocupación hotelera que alcanzó el 44,2%.

En total, durante el fin de semana largo por el Día de la Memoria, previo a Semana Santa, 119.890 turistas arribaron a la ciudad. Se trata de un incremento del 38,6% con respecto al mismo período de 2025.

«Este crecimiento se vio reflejado también en la actividad hotelera, donde la ocupación alcanzó el 44,2%. Hubo un promedio diario de 17.655 plazas ocupadas, lo que implica un 14,3% más que el año pasado», informaron desde el Emturyc.

Parque San Martín.

«Además, el sector acompañó esta mejora con una mayor oferta, alcanzando 39.943 plazas disponibles, un 3,7% más que en 2025, consolidando la capacidad de respuesta de la ciudad frente a la demanda turística», agregaron.

En los segmentos hoteleros de mayor calidad, hubo niveles de ocupación muy elevados en hoteles boutique (84,3%), hoteles de 4 estrellas (73,6%) y de 5 estrellas (61,3%), lo que «evidencia un turismo con mayor nivel de consumo y dinamismo económico«.

Por otra parte, si se tiene en cuenta la semana anterior, previa al arranque del fin de semana largo, Mar del Plata tuvo 169.644 arribos. Ese número fue un 5,4% mayor que el año pasado.

«Desde el municipio se puso de manifiesto que estos indicadores reflejan no solo la recuperación del turismo, sino también el resultado de un trabajo sostenido para consolidar a Mar del Plata como un destino competitivo durante todo el año. La mejora en los arribos, el crecimiento de la ocupación y la ampliación de la oferta hotelera muestran una ciudad que se prepara, invierte y responde a la demanda, generando más oportunidades para el desarrollo económico, el empleo y la actividad privada», declararon al respecto desde el Gobierno local.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios