Finde largo en Mar del Plata: 55% de reservas hoteleras y tránsito sostenido hacia la Costa por las rutas 2 y 11

Desde el peaje de Samborombón aseguraron que el pico de tráfico sería después del mediodía. Se calculan 2.000 autos por hora por ese punto. Las reservas hoteleras ascienden al 55%

Arrancó el finde largo por el Día de la Virgen y cientos de autos transitan por la ruta 2 y 11 camino a Mar del Plata. Se espera un pico de tráfico para el mediodía.

Desde el Peaje de Samborombón informaron que por hora circulan más de 2.000 vehículos, lo que da cuenta de la importante afluencia turística durante este fin de semana de descanso

Por Maipú, en promedio, son 600 los autos que pasan y por ende continúan camino por ruta 2 hacia Mar del Plata, mientras que por la Huella, en ruta 11, el número asciende a 1348.

Las reservas hoteleras ascienden al 55%, una cifra que no es mala, que se valora desde el sector, aunque no es del todo acorde a la proyección para esta época.

El clima, que se sabe condiciona la salida a la ruta, parece acompañar, aunque sin regalar jornadas calurosas de playa. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados, hasta el lunes inclusive. La buena noticia es que no volverá a llover.

