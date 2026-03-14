Franco Colapinto larga 12 en el Gran Premio de China: «Da mucha bronca»

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto largará 12 en el Gran Premio de China. Se ilusiona con sumar puntos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), que este sábado por la madrugada finalizó 12° en la clasificación para el Gran Premio de China de Fórmula 1, reconoció que “cuando falta tan poco da mucha bronca”. Además, aseguró que el monoplaza de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el suyo “no están iguales”.

De todas maneras, el argentino se mostró optimista ya que “mejoramos, creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto”, y añadió: “Fue una qualy buena. Hice buenas vueltas, la última fue buena”.

A su vez, el corredor enfatizó en que “hay que tratar de laburar para mañana, entender qué hay que mejorar”, y continuó: “Hay que estar cerquita, sacar más información y creo que para Japón vamos a estar de vuelta más competitivos”.

Con respecto al hecho de quedar a solo cinco milésimas de avanzar a la Q3 en la clasificación, se lamentó porque “cuando te falta tan poco por pasar da mucha bronca”, y analizó cuáles fueron los aspectos que lo hicieron perder tiempo: “Tuve muchos bloqueos todo el fin de semana. Bloqueé en una curva lenta, perdí un poco de tiempo, después saliendo de la última curva me quedé sin energía y perdí media décima más. Cuando tratás de buscar esa diferencia muy chica es fácil encontrarla y da más bronca todavía”.

Por otra parte, aseguró que “el auto de Pierre y el mío no están iguales. Ayer habían muchas diferencias. Cuando son dos autos nuevos es difícil replicarlos exactamente”.

La pole para Antonelli

La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el otro piloto en la primera fila será su compañero de equipo, el británico George Russell.

Colapinto tuvo un muy buen inicio en la Q1, en la que avanzó sin mayores problemas gracias a su registro de 1:33,634 que le permitió quedar en el 10° puesto.

En la Q2 el argentino también mantuvo un buen nivel, para girar en 1:33,357, aunque no le alcanzó para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.

De todas maneras, el pilarense, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona ante una muy buena posibilidad para volver a sumar puntos.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, volvió a destacarse en la clasificación y comenzará la carrera de este domingo en el séptimo puesto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.

La segunda fila estará conformada por los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Más temprano se había llevado a cabo la carrera sprint, en la que Russell consiguió quedarse con el triunfo, mientras que Leclerc y Hamilton completaron el podio.

Los otros cinco pilotos que sumaron puntos en esta carrera, que tiene un tercio de extensión con respecto a las normales, fueron Norris, Antonelli, Piastri, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y Bearman.

Colapinto, por su parte, había escalado desde el 16° puesto hasta el 12° tras una gran largada, pero no pudo sostener el ritmo y cruzó la bandera a cuadros en el 14° puesto.

Fuente: Mi8

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