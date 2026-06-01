Fresco y con advertencia por bancos de niebla: cómo estará el clima este lunes 1º de junio

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia violeta por bancos de niebla para este lunes en General Pueyrredon. En la ciudad, la máxima prevista es de 13º C.

El lunes 1º de junio comenzará con niebla en Mar del Plata, en una jornada fresca y sin lluvias. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana persistirá la neblina, con una temperatura de 7º C, viento del sudoeste entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura que llegará a los 13º C y viento del este entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche, en tanto, continuarán las condiciones de mayor nubosidad, con una temperatura cercana a los 10º C y viento del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Además, el SMN emitió una advertencia violeta por bancos de niebla para todo General Pueyrredon durante este lunes por la mañana.

Según el organismo, el área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad, por lo que recomendó evitar circular. En caso de hacerlo, pidió mantener distancia entre vehículos, no sobrepasar a otros, usar luces bajas y antiniebla, reducir la velocidad y mantenerse informado por las autoridades.

Fuente: Mi8

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