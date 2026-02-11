Fuerte aumento del GNC: el metro cúbico cuesta $949 y la suba fue de entre el 30 y el 50%

El aumento del GNC en Mar del Plata sorprendió a los usuarios: el precio pasó de valores entre $619 y $729 a $949 en la mayoría de las estaciones.

El aumento del GNC en Mar del Plata impactó de lleno en los automovilistas este martes. El metro cúbico pasó de valores que oscilaban entre $619 y $729 a un precio unificado de $949 en la mayoría de las estaciones de servicio de la ciudad, lo que da una suba de entre el 30 y el 50%.

El ajuste comenzó a aplicarse durante la mañana y se consolidó por la tarde. Hasta ayer, la ciudad presentaba una fuerte dispersión de precios. Algunas estaciones vendían el GNC a $619, otras a $629 y otras lo ofrecían a $729. Esa competencia se mantuvo durante casi un año, con diferencias marcadas entre bocas de expendio.

Sin embargo, en cuestión de horas, el escenario cambió. Las pizarras actualizaron sus valores y el precio quedó prácticamente alineado en $949 el metro cúbico. La suba representa un incremento de más del 30% en relación con los valores más altos que se registraban hasta el día anterior. Y en los casos más extremos llegan al 50%.

Desde el sector señalaron que no existe un motivo puntual que explique el incremento. Según indicaron, no hubo anuncios oficiales ni modificaciones regulatorias que anticiparan esta decisión. Tampoco se informó sobre cambios inmediatos en los costos que justificaran un salto de esa magnitud.

El dato que genera mayor sorpresa es que el precio del GNC se había mantenido estable durante el último año. En ese período, las estaciones compitieron entre sí con distintas estrategias comerciales. Esa dinámica generó diferencias notorias entre unas y otras, lo que beneficiaba a los consumidores que buscaban mejores precios.

La unificación repentina en $949 rompe con esa lógica de competencia. Ahora, los automovilistas encuentran prácticamente el mismo valor en toda la ciudad.

Impacto en usuarios y transporte

El aumento golpea de manera directa a quienes utilizan el GNC como alternativa para reducir costos frente a la nafta. En Mar del Plata, una parte importante de taxis, remises y vehículos particulares funciona con este combustible.

El salto de precio modifica el cálculo diario de quienes dependen del GNC para trabajar. También impacta en el presupuesto mensual de familias que habían optado por esta modalidad ante el encarecimiento de los combustibles líquidos.

Fuente: MI8

