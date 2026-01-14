Fuerte suba del precio de la carne: algunos cortes aumentaron hasta un 50% y esperan otro «cimbronazo» en febrero

Lo aseguraron a Mi8 desde el Sindicato de la Carne. Qué cortes son los que más aumentaron, cuánto salen y cuáles son los más accesibles.

El precio de la carne pegó un fuerte salto en Mar del Plata desde mediados de noviembre y principios de diciembre. En promedio, los aumentos fueron del35 al 40%, aunque en algunos cortes llegaron incluso al 50%, según indicó Osvaldo Quiroga, secretario general del Sindicato de la Carne.

La suba, explicó a este medio, está vinculada a una «situación estacional» de fin de año: hay menos movimiento de ventas y también menos oferta desde el campo. En ese escenario, muchos productores optan por retener los animales porque los precios no les resultan convenientes, lo que reduce el ingreso de hacienda a los frigoríficos.

Esta menor disponibilidad complica el trabajo de las plantas, que terminan «faenando lo que consiguen», en un contexto de «fuerte especulación«.

Entre los cortes que más aumentaron aparecen el peceto, el lomo, el asado y el vacío. En el caso del peceto, el precio promedio ronda hoy los $20 mil por kilo.

En cambio, los cortes más consumidos y todavía más accesibles siguen siendo el asado, el bife, la paleta y el roast beef, que en general se ubican alrededor de los 10 mil pesos el kilo.

Sin embargo, Quiroga adelantó a Mi8 que este no es el único aumento fuerte de la época en la ciudad: todavía puede haber un cimbronazo más a finales de enero o durante la primera quincena de febrero.

