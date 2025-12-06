GABRIEL PUMA GOITY, DANIEL MIGLIORANZA, Y RICKY PASHKUS ADELANTARON LA TEMPORADA 2026 DEL TEATRO TRONADOR BNA.

Ayer por la tarde en el Teatro Tronador BNA se vivió un anticipo de la programación del Verano 2026, con los actores más reconocidos de la escena nacional y los espectáculos más premiados: CYRANO, LA BALLENA, HABITACION MACBETH, LA LLAMADA, LOS MACOCOS, LA GRANJA DE ZENON Y EDIPO EN EZEIZA.

La temporada del Teatro Tronador BNA de Mar del Plata promete ser inolvidable con una programación que combina música, teatro, humor e infantiles. En la reunión con la prensa se hizo presente, Bernardo Martin, Presidente EMTURyC, quien se acercó a saludar a los actores. Una propuesta diversa y de excelencia que reafirma al Tronador como catedral cultural de la ciudad.

Cyrano – con Gabriel “El Puma” Goity y más de 30 artistas en escena. *CABE DESTACAR QUE CYRANO ABRE LA TEMPORADA DEL TEATRO ESTE DOMINGO 7 DE DICIEMBRE A LAS 19 HORAS y se presentará todos los miércoles y jueves de Enero.

La ballena – con Julio Chávez – Dirección: Ricky Pashkus.

Con una interpretación conmovedora de Julio Chávez, esta obra narra la historia de un hombre que busca redención y conexión. Una pieza de gran profundidad emocional que promete ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada.

